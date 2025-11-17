Suscribete a
ABC Premium

La línea 7B de Metro reabre el próximo sábado a las seis de la mañana y dará servicio a 120.000 viajeros al día

En junio de 2026 culminan los trabajos del nuevo parque urbano en el área que ocupaba el complejo dotacional El Pilar en San Fernando de Henares

Alcobendas da luz verde al mayor proyecto urbanístico del norte de Madrid: 8.600 viviendas para 26.000 vecinos

El túnel de la línea 7B hasta San Fernando de Henares ya está listo para prestar servicio
El túnel de la línea 7B hasta San Fernando de Henares ya está listo para prestar servicio VÍDEO: COMUNIDAD DE MADRID
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Han sido años de espera y también de sufrimiento para muchas familias de San Fernando de Henares. Pero la pesadilla de la línea 7B de Metro empieza a ver la luz. Los trabajos de auscultación, monitorización, consolidación y reparación incluidos en el ... Plan Integral de Actuaciones de San Fernando de Henares se han completado y los túneles están preparados para volver a dar servicio completo a Metro Este, desde la estación del Barrio del Puerto hasta la del Hospital del Henares.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app