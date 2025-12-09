Suscribete a
La línea 10 de Metro de Madrid tendrá una nueva estación para el nuevo barrio de Campamento

El Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobará este miércoles el contrato para la redacción del proyecto, con un plazo de ejecución de 24 meses

En el cerebro de Mayrit, la tuneladora que sacará dos Bernabéus de tierra para trazar la línea 11 de Metro de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante los trabajos de montaje de Mayrit, en el parque de Comillas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante los trabajos de montaje de Mayrit, en el parque de Comillas EP
Amina Ould

Amina Ould

La línea 10 de Metro contará con una nueva estación que dará servicio a las viviendas, oficinas y comercios del nuevo desarrollo urbanístico de la operación Campamento. Así lo ha anunciado este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha indicado que « ... cada ampliación y proyecto nos lleva más lejos, más rápido y siempre de manera eficaz y segura».

