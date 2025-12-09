La línea 10 de Metro de Madrid tendrá una nueva estación para el nuevo barrio de Campamento

La línea 10 de Metro contará con una nueva estación que dará servicio a las viviendas, oficinas y comercios del nuevo desarrollo urbanístico de la operación Campamento. Así lo ha anunciado este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha indicado que « ... cada ampliación y proyecto nos lleva más lejos, más rápido y siempre de manera eficaz y segura».

Se ubicará junto a la calle de Darío Gazapo, en el distrito de Latina, se construirá en superficie y se situará entre de Colonia Jardín y Aviación Española. Esto elevará a 32 el número total de estaciones de esta línea que conecta las paradas de Puerta del Sur y Hospital Infanta Sofía. En la actualidad, cerca de 340.000 usuarios la utilizan diariamente, una cifra que crecerá de forma significativa cuando concluyan las actuaciones planteadas.

Este miércoles, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará el contrato para la redacción del proyecto, con un plazo de ejecución de 24 meses para definir cómo será esta nueva estructura. Esta iniciativa está destinada a mejorar la movilidad de los futuros residentes de esta zona del suroeste madrileño, que incluirá 10.700 nuevas viviendas y 150.000 metros cuadrados de superficie comercial y de oficinas.

La presidenta regional ha detallado este proyecto en declaraciones a medio de comunicación durante su visita a la futura estación de Comillas de la línea 11 y donde se están llevando a cabo los trabajos de montaje de la tuneladora Mayrit, la encargada de excavar el túnel que hará realidad la ampliación de la gran línea trasversal de la red madrileña. Tal y como ya contó ABC, una vez lista esta máquina y después de llevar a cabo las pruebas necesarias, se espera que se comience a perforar el próximo mes de marzo.

Esta es tan solo uno de los múltiples trabajos que se están llevando a cabo en el suburbano madrileño. Tras la reapertura de la línea 7B y la ampliación de la línea 3 hasta Getafe, la Comunidad avanza con la automatización de la línea 6 -que se espera que los madrileños puedan volver a coger a fin de año-, que hará que la Circular sea la primera en toda la red con conducción automática, lo que también aumentará la capacidad y frecuencia de una infraestructura utilizada por más de 116 millones de viajeros en 2024.

Además, también se está llevando a cabo la prolongación de la línea 5 de Metro, que llegará desde Alameda de Osuna hasta el aeropuerto de Barajas. Una obra de 181 millones de euros de inversión que estará terminada en 2027 y que beneficiará a los cerca de 70 millones de viajeros que llegan al aeródromo madrileño cada año.