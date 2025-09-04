Suscribete a
ABC Premium

El libro de difuntos de 1681 robado que llegó a Moldavia y viajó de vuelta a Cobeña

Un ciudadano alemán encontró en un mercadillo un libro de difuntos que había sido robado en Cobeña. No se lo pensó: tomó un avión y devolvió el ejemplar

Protección máxima para la Quinta de los Molinos, un manuscrito jurídico medieval y el dibujo de un libro de viajes de 1800

El libro de difuntos de la parroquia de Cobeña
El libro de difuntos de la parroquia de Cobeña DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si no fuera la pura verdad, podría ser el guion de una película: un libro con casi 350 años robado y perdido hace décadas, un coleccionista alemán que se topa con él en un mercadillo de Moldavia, y que no duda en viajar los 3. ... 574 kilómetros de distancia hasta Madrid para devolver el ejemplar. El ojo de experto de Anthony, como se llama este ciudadano ejemplar, rápidamente se percató del valor del volumen, un antiguo libro de difuntos de la parroquia de Cobeña, en el que se recogían los nombres de los fallecidos y también los testamentos que dejaban.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app