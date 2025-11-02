Suscribete a
Liberan vivo al Niño Juan con signos evidentes de haber sufrido una paliza

El alunicero secuestrado el viernes ya se encuentra en su domicilio y no ha presentado denuncia

«Hace tiempo que al Niño Juan lo querían en un maletero, se la ha liado a mucha gente»

El alunicero, en la foto pequeña, y la escena del secuestro, en grande.
Aitor Santos Moya y Carlos Hidalgo

El conocido alunicero Juan María G. P., español de 38 años y más conocido como el Niño Juan, ha sido liberado apenas un día después de ser secuestrado en plena vía pública de Carabanchel. Pese a que el delincuente ha esquivado el peor de ... los destinos, las ostensibles magulladuras que presenta reflejan que durante su corto cautiverio ha sido víctima de una paliza.

