Liberan vivo al Niño Juan con signos evidentes de haber sufrido una paliza

El conocido alunicero Juan María G. P., español de 38 años y más conocido como el Niño Juan, ha sido liberado apenas un día después de ser secuestrado en plena vía pública de Carabanchel. Pese a que el delincuente ha esquivado el peor de ... los destinos, las ostensibles magulladuras que presenta reflejan que durante su corto cautiverio ha sido víctima de una paliza.

Como es habitual en pleitos entre delincuentes, ni él ni nadie de su círculo familiar han presentado denuncia, por lo que las averiguaciones serán más complicadas de llegar a buen puerto.

El alunicero y butronero más peligroso en activo de la actualidad, conocido sobre todo por sus planes de asaltar el Palacio de Fontainebleau, en Francia, a cargo de un mafioso chino, protagonizó en la noche del viernes una escena de película tras ser embestido por tres coches y recibir varios disparos en plena calle, frente al Hotel Praga de la capital.

Pasada las 20.30 horas, a la altura del número 65 de la calle Antonio López, varios miembros de lo que se sosprecha sería una amplia mafia le asaltaron con dos Audi negros robados, modelos Q7 y Q-5, y un Maserati. Dos le hicieron el 'bocadillo' por delante y otro le cerró por detrás, ante la mirada atónita de numerosos testigos.

Tras acorralarle, realizaron al menos 15 disparos, según fuentes del caso, y obligaron a su víctima a salir del Volkswagen Golf en el que iba al volante. El paradero del Niño Juan en estas últimas horas ha sido una incógnita después de que se montara a punta de pistola en uno de los Audi, que rápidamente huyo con él dentro. Según las fuentes consultadas, el convoy criminal se dirigió hacia la A-42, la carretera de Toledo, probablemente a una localidad del sur de Madrid o de la Sagra, donde la víctima se mueve como pez el agua.

Fue durante la tarde del sábado cuando fue liberado y desde entonces ha permanecido en casa, sin recibir atención hospitalaria pese a su estado físico.