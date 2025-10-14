Suscribete a
La Ley madrileña del concebido no nacido estará en vigor antes de Semana Santa

Será tramitada por lectura única, un procedimiento mucho más rápido

Madrid inicia la tramitación de la ley que reconoce al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar

La presidenta Díaz Ayuso y el consejero Miguel Ángel García Martín, en la Asamblea
Sara Medialdea

Madrid

La ley del concebido no nacido estará aprobada antes de Semana Santa. Esta norma, que ya está en trámite de consulta pública, se tramitará en la Asamblea por lectura única, lo que agiliza enormemente los plazos. «Es una ley que no tiene que ser ... compleja en cuanto al contenido, y será corta», explicó el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

