La Ley madrileña del concebido no nacido estará en vigor antes de Semana Santa

La ley del concebido no nacido estará aprobada antes de Semana Santa. Esta norma, que ya está en trámite de consulta pública, se tramitará en la Asamblea por lectura única, lo que agiliza enormemente los plazos. «Es una ley que no tiene que ser ... compleja en cuanto al contenido, y será corta», explicó el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

La norma ha de servir como paraguas al resto de consejerías para contar al no nacido en el cómputo de los miembros de la unidad familiar, para todas las ayudas que tienen en cuenta este nivel de renta para concederlas. Además, también debe modificar lo relativo a impuestos cedidos a la Comunidad como el de transmisiones patrimoniales.

La Ley permitirá a las familias que estén en un proceso de embarazo se beneficien de las ventajas de esta condición: a la hora de contabilizar las rentas en función de la unidad familiar, ese embarazo contará como miembro de la unidad familiar desde el momento en que un informe médico ratifique que existe.

Si en el momento de la solicitud de la ayuda o beneficio se cumple con el requisito de contar con un informe médico que acredite el embarazo, se podrá optar a dicho beneficio. Algo aplicable a la petición de becas de Bachillerato, infantil, comedor…

En el caso de las familais numerosas, este hijo no nacido contará también como miembro de la unidad familiar, y se les dará acceso a la bonificación en el impuesto de transmisiones patrimoniales, por ejemplo. Es una medida, explicó el consejero García Martín, en la que «somos pioneros en España».