La juez lleva al banquillo al Mad Cool en plena expansión del recinto

El promotor se enfrenta a dos años de cárcel por delito medioambiental por superar el ruido en la edición de 2023. El espacio, entre Villaverde y Getafe, acogerá el 12 y 13 de septiembre otro festival, pese a las quejas vecinales

Mad Cool abre sus puertas con las trabas de Getafe

El recinto donde se celebra el Mad Cool, entre Getafe y Villaverde
El recinto donde se celebra el Mad Cool, entre Getafe y Villaverde DE SAN BERNARDO
Helena Cortés

Madrid

Tras el caso del Bernabéu, otra cruzada vecinal contra el ruido de los macroconciertos llega a los tribunales. La juez de Instrucción número 34 de Madrid ha abierto un juicio oral contra los promotores del Mad Cool por la presunta comisión de un delito ... contra el medio ambiente que se produjo en el recinto Iberdrola Music, investigado a raíz de una denuncia vecinal, en la edición de 2023, en la que participaron artistas internacionales como Robbie Williams, Red Hot Chilli Peppers o Sam Smith. Así lo han confirmado a ABC fuentes judiciales, que explican que este auto no es recurrible aboca a los acusados a un proceso penal que puede tardar, al menos, un año y medio o dos en dirimirse.

