La juez lleva al banquillo al Mad Cool en plena expansión del recinto

Tras el caso del Bernabéu, otra cruzada vecinal contra el ruido de los macroconciertos llega a los tribunales. La juez de Instrucción número 34 de Madrid ha abierto un juicio oral contra los promotores del Mad Cool por la presunta comisión de un delito ... contra el medio ambiente que se produjo en el recinto Iberdrola Music, investigado a raíz de una denuncia vecinal, en la edición de 2023, en la que participaron artistas internacionales como Robbie Williams, Red Hot Chilli Peppers o Sam Smith. Así lo han confirmado a ABC fuentes judiciales, que explican que este auto no es recurrible aboca a los acusados a un proceso penal que puede tardar, al menos, un año y medio o dos en dirimirse.

En su escrito de acusación, el fiscal pide para José Javier A. L., director de Mad Cool, una condena de dos años de prisión y una multa de 12 meses, con cuota diaria de 30 euros, además de una inhabilitación de dos años para ejercer esta profesión. Para la mercantil Mad Cool Festival S. L. reclama las penas de multa de dos años, con cuota diaria de 100 euros, e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, entre otros, por dos años.

En su escrito de diligencias previas, el fiscal recordaba que entre otras prescripciones no podían superar los 100 dBA medidos a 1,5 metros de los equipos de reproducción sonora de cada escenario ni los 65 dBA a 1,5 metros de las viviendas. Sin embargo, la Policía Municipal de Madrid, relata el texto al que ha tenido acceso este diario, realizó entre el 6 y el 9 de septiembre de 2023 casi una veintena de mediciones, de las cuales catorce superaban el límite de los 100 dBA. Resultado de estas infracciones se impuso a la empresa una sanción de 22.001 euros, de los que acabaron abonando 13.200 en el periodo voluntario de pago.

Para el fiscal, «el acusado, por razones puramente comerciales, desechó totalmente el cumplimiento de estas prescripciones, con conciencia de la posibilidad de que las actuaciones programadas transmitieran unos resultados sonoros que sistemáticamente excedieran los límites permitidos, ya de por sí extraordinarios, con las graves molestias a los vecinos residentes afectados de Madrid y Getafe», argumenta en su exposición.

De hecho, la Policía Municipal de Getafe y los servicios medioambientales del consistorio también realizaron sus mediciones. En lugares como la azotea de un bloque de viviendas de la calle de Rosa Luxemburgo se alcanzaron, en la madrugada del 7 al 8 de julio, 81 dBA a las 0,44 horas; 76 dBA a las 1,10 horas; y 74 dBA a las 1,23 horas.

Desde la dirección del festival aseguran a ABC que están trabajando con sus abogados para responder a algunas «falsedades» vertidas contra ellos.

«Alegría» entre los afectados

La plataforma vecinal Stop Mad Cool, que agrupa asociaciones de Villaverde y Getafe Norte, se ha personado en la causa para exigir responsabilidades después de que la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Madrid presentara la denuncia el pasado mes de diciembre. Ahora, de cara al juicio, reclaman una indemnización de 10.000 euros.

Desde la asociación se muestran contentos por la apertura de este juicio, porque según ellos «confirma que el recinto se encuentra en un lugar inadecuado». Sin embargo, no olvidan que en tan solo unos días volverán a vivir puerta a puerta con el tráfico y el ruido: los próximos 12 y 13 de septiembre, en este espacio tendrá lugar el Coca-Cola Music Experience. Será el tercer macrofestival que acoge este año esta explanada de 185.000 metros cuadrados y capacidad para acoger más de 100.000 personas, tras el Mad Cool 2025 y el Reggaeton Beach Festival.

Lassenda Madrid Xperience, empresa que gestiona el espacio, ya afirmó en abril del pasado año su interés en convertirlo «en una referencia para la música, el ocio y el entretenimiento familiar». De hecho, han invertido diez millones de euros en la mejora del recinto.

Un recinto «definitivo»

Desde el Ayuntamiento de Madrid defienden que en el ámbito de sus competencias actuaron «correctamente», imponiendo las sanciones correspondientes ante la superación de los limites máximos fijados en la ordenanza de ruido. «El consistorio ha sabido conciliar el derecho al descanso de los vecinos del entorno, incluidos los de Getafe, con el derecho que tienen otros ciudadanos a disfrutar de una actividad cultural y musical como es el MadCool que es una referencia no solo a nivel nacional sino mundial», defendió ayer Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, en un evento.

Esta edición se trataba de la primera edición que se realizaba en el recinto situado en la colonia Marconi, en Villaverde. Antes había pasado ya por otras dos ubicaciones en la capital. El festival se inauguró en 2016 en la Caja Mágica y después de dos ediciones se mudó a Valdebebas en 2018, donde este evento recibió críticas ante las largas colas que se formaron en Ifema para entrar y la mala organización. Todo esto además de las quejas vecinales.

Además, defienden desde el Ayuntamiento de Madrid, «en los años 2024 y 2025 prácticamente no ha habido quejas, por tanto, el promotor ha cumplido esas restricciones de ruido». Esto evidencia, ha subrayado Carabante, que esta ubicación es «adecuada» para celebrar estos conciertos. «Este año la experiencia de los usuarios ha sido muy satisfactoria, se han realizado mejoras en cuanto a la urbanización, los accesos y la seguridad y por tanto seguiremos avanzando para que se pueda consolidar como un recinto definitivo, y en eso estamos trabajando con los promotores», concluyó.

No es de la misma opinión el Ayuntamiento de Getafe, que está estudiando personarse en el proceso judicial abierto por presuntos delitos medioambientales. El Gobierno de Sara Hernández (PSOE) siempre ha defendido que la ubicación del recinto Iberdrola Music no era idónea para la celebración de macroevento. De hecho, este año rechazó la salida de autobuses lanzadera desde su municipio hasta el recinto. Tampoco facilitó paradas de taxi y VTC. Desde la Delegación de Gobierno se suman a estas quejas y aseguran que el recinto «no reúne las condiciones». Habrá que esperar a que la Justicia dictamine el futuro de este gigante.