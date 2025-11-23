Suscribete a
El joven al que la Policía disparó en Vallecas atacó a los agentes con un cuchillo al grito de 'Allahu Akbar'

Fue necesario comisionar al Subgrupo Operativo Antiterrorista de Reacción de la UIP, cuyos agentes se vieron obligados a repeler la agresión

El herido, que gritó a los funcionarios «que se iban a ir con él», tiene problemas con las drogas y ni siquiera las táser sirvieron para reducirlo

La Policía Nacional y Municipal, el sábado, en la calle Peña de Atalaya
Aitor Santos Moya

La compleja intervención registrada ayer en un piso de Puente de Vallecas, saldada con un joven de 18 años herido por disparos de la Policía tras abalanzarse con un cuchillo de grandes dimensiones sobre los agentes, fue tratada como un acto terrorista. Antes de ... recibir los impactos de bala, el sujeto, de origen magrebí, amenazó a los funcionarios presentes con «llevárselos con él» y gritó en reiteradas ocasiones 'Allahu Akbar' (Alá es grande, una frase utilizada por multitud de islamistas radicales), por lo que los miembros de las Unidades de Intervención de Policial actuaron conscientes del grave riesgo que allí se corría.

