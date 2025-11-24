Suscribete a
El joven que atacó a la Policía al grito de 'Allahu Akbar' acuchilló a tres personas horas antes en una plazuela de Vallecas

Algunos testigos apuntaron por error en este primer episodio a que el autor era sudamericano, lo que dificultó intuir cualquier motivación

La Brigada Provincial de Información trata de dilucidar si sufrió un trastorno por el consumo de drogas o tenía alguna vinculación yihadista

Agentes de la Policía Nacional, el sábado, tras intervenir en la vivienda
Aitor Santos Moya

A las 13.55 horas del sábado llegó el primer aviso: un joven acaba de agredir con un cuchillo a tres personas en la vía pública, en concreto, en una plazuela de la calle Martínez de la Riva (en el distrito de Puente de ... Vallecas). Por sorpresa y aparentemente sin ninguna relación con las víctimas, ha atacado a una mujer de avanzada edad, con un pinchazo en la nuca; a un hombre, aquejado de un corte en la espalda; y a un tercer varón, en este caso con una herida superficial en el brazo. Para cuando llegan los indicativos policiales, el responsable de los hechos ha huido, lo que no quita que los tres afectados y varios testigos aporten la descripción del sujeto, vestimenta y rasgos físicos.

