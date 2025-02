José Luis Martínez-Almeida: «El PSOE dibuja Madrid como una ciudad machista, fascista y homófoba»

Un rato antes de la entrevista, José Luis Martínez-Almeida se quitó la chaqueta azul que lucía esa mañana para comparecer ante los periodistas después de la última Junta de Gobierno del año. El madrileño que tomó el bastón de mando del palacio de ... Cibeles en 2019, con 43 años, recibió a ABC con un jersey verde botella y zapatillas deportivas. En la recta final del mandato, la única ocasión en la que no ha podido aprobar los presupuestos, Almeida es el rostro del optimismo económico que impregna la capital, el político bendecido por la todopoderosa Isabel Díaz Ayuso y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y una de las figuras más espontáneas y carismáticas de la política española. Responde a estas preguntas 150 días antes de la próxima batalla electoral.

-Ha sido un año políticamente convulso: la crisis del PP de Casado, el espionaje a Ayuso, el caso de las mascarillas... ¿Qué balance hace del 2022?

-Es innegable que ha sido un año políticamente muy complicado. Lo que nunca perdimos de vista es que, al margen de la polémica que pudiera haber en cada momento, teníamos que seguir gobernando. No niego que desde el punto de vista de mi corta vida política han sido las situaciones más complicadas a las que me he tenido que enfrentar, pero traté en todo momento de que eso no me distrajera del foco. Ha sido un año de aprendizaje importante para mí.

-¿Con qué lección se queda?

-Respecto al partido, nos tenemos que quedar con que pensamos más en nosotros mismos que en los madrileños. No fuimos capaces de resolver una situación que acabó de una forma tan dramática y eso no puede volver a pasar.

-¿Por qué no ha sido confirmado todavía como candidato a la alcaldía?

-Es una cuestión que corresponde a la dirección nacional. A lo largo de enero habrá un acto en el que proclamarán a los presidentes autonómicos y el siguiente fin de semana a los candidatos a las alcaldías de capitales de provincia. Ahora, el presidente Feijóo y la presidenta Ayuso han dicho por activa y por pasiva, no solo en privado, sino también en público, su confianza en mí para revalidar la alcaldía y obtener una mayoría contundente. La mera declaración formal se hará en un acto de partido.

-¿Por qué cree que Vox ha bloqueado los presupuestos en la ciudad y en la Comunidad de Madrid?

-Todo apunta que es una estrategia de corte electoral, ¿no? Tanto de Rocío Monasterio como de Javier Ortega Smith, que ya van a ser los candidatos en las elecciones. Creo que no es la estrategia adecuada, porque los votantes de Vox legítimamente se preguntan para qué ha servido su voto si renuncia voluntariamente a influir en los presupuestos.

El alcalde, en su despacho, durante la entrevista GUILLERMO NAVARRO

-Es probable que tengan que llegar a acuerdos en mayo de 2023 y Vox ha mostrado su intención de formar parte del gobierno.

-No puede pretender ser llave de la gobernabilidad aquel que renuncia voluntariamente a llegar a acuerdos de cualquier tipo. Ortega Smith se ha acostumbrado a decir que los demás somos el «consenso progre», pues hay que decir que Ortega Smith vota en numerosas ocasiones con la izquierda en el Ayuntamiento de Madrid.

-¿Cómo ha sido esa 'no-negociación' de los presupuestos con Vox?

-Envié un correo electrónico desde la alcaldía a Ortega Smith, que no contestó. Ha habido peticiones de reunión por parte de la delegada de Hacienda con el grupo municipal, que tampoco han sido atendidas. Y cuando se les preguntaba que por qué no se sentaban a negociar, decían que porque no iban a aprobar de ninguna manera estos presupuestos. Vox no ha presentado ni una sola enmienda, y se dice pronto.

-Vox fijó su línea roja: derogar Madrid Central. Y hace dos semanas usted aprueba una moratoria para transportistas, ¿ahí abrió la mano?

-Nunca. Es legítimo que discrepe, lo que no me parece tan legítimo es que por esa discrepancia ya bloquee los presupuestos. Si Ortega Smith dice que se puede derogar la zona de bajas emisiones le está mintiendo al conjunto de los madrileños, porque ni legalmente se puede, ni la normativa de la Unión Europea ni la normativa nacional lo permiten.

Sobre Reyes Maroto «Lo importante es que la vean los madrileños, que no la hemos visto, y lleva más de un mes designada» José Luis Martínez-Almeida Alcalde de Madrid

-¿La moratoria era una concesión a Vox?

-No, es una muestra de la política que tiene este equipo de gobierno. Tenemos el mejor aire que nunca hemos tenido, según los datos de la serie histórica, y por fin cumplimos con la normativa de la Unión Europea. Y lo hemos hecho sin perjudicar la economía de la ciudad.

-¿Le preocupa la crisis de Cs de cara a los resultados electorales de 2023?

-Es una cuestión que deberían responder desde Cs, que es cierto que no están atravesando una situación especialmente fácil. Yo me voy a presentar a las elecciones a obtener la mayoría más amplia posible.

-¿Repetiría el matrimonio con la vicealcaldesa Begoña Villacís?

-Me gustaría gobernar en solitario. Los ciudadanos son conscientes, después de los tiempos que vivimos, de las ventajas indudables de gobiernos sólidos, fuertes y con proyectos identificables. Cuando se habla de pactos, mi único pacto va a ser con ellos el 28 de mayo. Dicho lo cual, creo que ha sido un muy buen gobierno, hago un balance muy positivo.

-Si Cs se hunde, ¿Villacís tendría encaje en las filas del PP?

-Si hemos sido un buen gobierno es porque nos hemos respetado, a pesar de haber discrepado, siempre ha habido un respeto mutuo y un afecto sincero. En estos momentos en los que Cs vive tiempos muy complicados y muy difíciles, a mí me parece que sería una falta de respeto que yo estuviera haciendo hipótesis sobre lo que puede pasar con el partido después de las elecciones municipales.

-¿Qué opina de la candidata del PSOE, Reyes Maroto?

-Lo que importa es que la vean los madrileños, que no la hemos visto. Y lleva más de un mes designada. Los madrileños se merecen un respeto y ese respeto consiste en que sea candidata a tiempo completo, pero cuando no dimite de ministra es porque le gusta más ser ministra que ser candidata. Y yo creo que ese no es un buen mensaje.

-Con estos candidatos 'paracaidistas', ¿cree que el PSOE ha tirado la toalla con Madrid?

-El PSOE ha desconectado de la realidad social de la ciudad y de la Comunidad durante demasiados años. Dibuja Madrid como una región y como una ciudad insolidaria, machista, fascista y homófoba, sencillamente porque los madrileños les llevan dando la espalda en términos electorales desde hace ya varias décadas. El último alcalde socialista fue Juan Barranco en 1989 y son la cuarta fuerza política en el pleno. Tienen un problema y no son capaces de encontrar la solución. Designaciones como la de Reyes Maroto, con la que tengo una buena relación personal, al margen del sentir de los afiliados y del trabajo que se ha hecho en el grupo municipal, no induce a recuperar la confianza.

Bloqueo presupuestario «Creo que no es la estrategia adecuada, los votantes de Vox se preguntan para qué ha servido su voto» José Luis Martínez-Almeida Alcalde de Madrid

-¿Por qué cree que será recordado como alcalde de Madrid?

-Hemos pasado tiempos muy duros; yo creo que en la pandemia fuimos muy reconocibles por los madrileños, nos sintieron muy cercanos. Que percibieran que tenían un alcalde que sabía lo que estaba pasando y que trataba de llegar hasta el último rincón de la ciudad, a mí me parece que es bonito y emocionante, no haber perdido nunca el contacto con los ciudadanos y dar la cara. Hemos tenido hitos de gestión muy importantes: esa plaza de España y esa Puerta del Sol. Y lo que parece ser que se cumple: ser el alcalde que consiguió cuadrar el círculo, que Madrid puede tener una buena calidad del aire sin que vaya en perjuicio de la economía.

-¿Qué promesas electorales ha incumplido?

-Es obvio que ahí está el debate en torno a Madrid Central. No hay que tener miedo de explicar que era una de mis promesas, pero que efectivamente las circunstancias han conducido a reformular esa zona de bajas emisiones. No hemos empezado el soterramiento de la A-5, pero hoy tenemos ese proyecto completamente redactado y confío que en el marco de la operación Campamento lo podremos llevar a cabo.

-¿Hay plazos?

-Desde el punto de vista urbanístico, competencia del ayuntamiento, no hay excesivo problema para poner en marcha la operación Campamento lo antes posible. Es cierto que tiene que haber un proyecto técnico, son cuestiones complejas. Pero estamos avanzando en plazos razonablemente rápidos. Vamos a suponer que a lo largo de la próxima legislatura se debería estar desarrollando desde el punto de vista material, no ya desde el punto de vista legal, burocrático y administrativo.

-En este escenario de prórroga presupuestaria, ¿qué grandes obras se quedan congeladas? ¿El cubrimiento de la M-30 a su paso por el antiguo estadio Calderón, por ejemplo?

-No, el cubrimiento de la M-30 está garantizado. Nosotros teníamos un plan de equipamientos hasta el año 2027, con 96 equipamientos, y hay diversos centros culturales, escuelas infantiles o polideportivos que corren peligro. Lo que ya no corre peligro, porque ya no podemos hacerlo, es la rebaja del IBI al tipo mínimo legal, que era un compromiso de este equipo de gobierno y que Vox firmó, y que frustra una rebaja tributaria de 120 millones de euros. Hemos aprobado el decreto de prórroga y vamos a tratar de cuadrar el puzle para poder seguir manteniendo el nivel de inversiones y de ejecución de obras.

-Significa que cada partida que se quiera cuadrar, ¿tiene que pasar el visto bueno del resto de partidos?

-Es lo que estamos estudiando, qué partidas para modificar los créditos tienen que ir al pleno y cuáles podemos adoptar nosotros mismos o podemos aprobar en Junta de Gobierno. Es un laberinto burocrático al que nos enfrentamos para tratar de paliar los retrasos y los perjuicios que inevitablemente se producen.

-Con la explosión turística y económica que vive Madrid, ¿le preocupa que la ciudad se despersonalice?

-Sí, porque es cierto que Madrid vive el momento de mayor impacto internacional que jamás hemos tenido y que nuestra reputación nunca ha sido tan alta. Estamos reconocidos en rankings internacionales entre las diez mejores ciudades del mundo para poder vivir y eso atrae mucha gente y mucha inversión, pero no podemos despersonalizar la ciudad. Madrid tiene que tener esas notas esenciales que nos definen, esa ciudad tolerante, abierta, acogedora, de libertad y al mismo tiempo saber que la vida en los 131 barrios es fundamental para mantener esa identidad.

-Alguna vez ha dicho que a Madrid le falta un signo reconocible, ¿todavía no lo hemos encontrado?

-Todavía no lo hemos encontrado, es cierto, y tiene mérito haber crecido en la reputación internacional como hemos crecido sin una imagen que simbolice e identifique a la ciudad. Yo creo que el distrito financiero Madrid Nuevo Norte es el gran proyecto de futuro, el que nos va a permitir seguir creciendo cuantitativa y cualitativamente.

MÁS INFORMACIÓN A Almeida no le salen las cuentas sin Vox y prorroga los presupuestos de Madrid: estos son las inversiones que decaen

-¿Se tomaría una caña en Ponzano?

-Sí, claro. Yo entiendo las preocupaciones de los vecinos, pero saben que somos el primer equipo de gobierno que ha aprobado una Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) y que estamos ejecutando unas obras de reforma en la calle que van a permitir ampliar las aceras. Y no para ampliar las terrazas, sino porque son aceras muy difícilmente transitables para personas de movilidad reducida o para personas que se cruzan con un carrito de bebé. El otro día estuve hablando con los vecinos y no hubo ningún problema.