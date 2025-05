El veterano reportero saca libro. Me invita a la presentación, pero otros compromisos más urgentes me impiden ir. El veterano reportero siempre saca una sonrisa en su mundo de Chamberí.

Su Chamberí, su Argüelles, eran territorios tranquilos hasta que llegó la delincuencia, ... poca eso sí, y arrancaban relojes y cadenas en un 'oremus'.

Es, sin saberlo, una suerte de hermano en Madrid. Se agarra firme de mi mano y no conversamos de fútbol, o quizá sí. Siempre aparece la figura de algún madridista que, según él, escribe bien pese a todo: ese todo que es que un madridista, por leyes no escritas, no puede escribir bien.

Noticia Relacionada LAPISABIÉN Hispanidad Jesús Nieto Jurado

Lo reconocen por la voz, de tantos años en uno de los pocos programas dignos que le van quedando al ente. cuida a su hija, a la que ve crecer, con el cuidado de que la gran ciudad tiene sus peligros.

Me gusta verle en viernes alternos. En lugares tranquilos. En restaurantes que detesten la terraza así, por vocación hostelera. Juan Antonio Tirado, que es su nombre, me ha visto crecer en ese Madrid duro, de cuero, que compensa una mañana de sol en la plaza de Olavide.

Pasea con las manos por detrás, mira al suelo, pone gestos, rictus, de ir ensimismado sin perder la perspectiva del paisaje.

No lleva libreta, sí una memoria prodigiosa. Sigue escribiendo, quizá de su infancia en un cortijo gélido de la Alta Andalucía. Todo está escrito, y perfila como nadie los tipos que pueblan está ciudad. Antes iba más al cine, cuando por su barrio había esos locales de sueño y sueños. Ya no. Ya espacia las visitas a la fila 8.

El día 29 presenta libro. A él lo hizo Madrid, y él hizo, en gran parte, mi Madrid. 'El taxista que no leía a Luis Rosales' se llama su criatura.

Leí las galeradas y llamaban a la lágrima seca, que es la más melancólica.