Aquel chaval que fui yo, el otro día, volvió a encontrarse a sí mismo en un cine. Daban, o fuimos a que nos dieran, el documental de Joaquín Sabina de León de Aranoa. Es Sabina y es Madrid, y eso es mucho decir. Yo ... tenía mis reservas porque los héroes de adolescencia -Sabina lo fue- pueden caer por un mal plano o una demagogia sostenida con un whisky. Y Sabina fue demasiados años una demagogia calavera entre disco y concierto.

El punteo de '19 días y 500 noches', ver los teatros llenos antes de la pandemia, y en eso que empecé yo a recordar un Madrid que fui idealizando. Aquel Madrid de los fines de semana, en el largo bus, y la música de Joaquín Sabina en el discman y las meriendas tiernas en el Rodilla de abajo del piso de Clarita en Reina Victoria. Tiempos en que la música se guardaba en ese relicario (el discman) cuando por el ventanal del autobús -siempre el autobús- pasaban Guarromán, Manzanares, Ontígola, Aranjuez y al fin Méndez Álvaro cruzado el Abroñigal.

Yo me miré en el espejo de Joaquín Sabina, 'sintiéndolo mucho', y me vi cuando era más joven. Cuando el mal Madrid aún no había entrado en mí. No había 'guasap', ni apenas móvil, y la Gran Vía era Nueva York, que diría Ilya Ehremburg.

Cuando yo era más joven iba a Las Ventas con traje y puro, devoraba los días y las noches y no tenía este insomnio que me mata lentamente soñando con tormentas y con calles de Carabanchel que solo existen en mi duermevela. Aún me conmocionaba el tráfico, veía con paroxismo a La Cibeles y me retrataba con un tres cuartos en un Madrid que quiero que se me resucite. Pero envejecí mal y hoy mismo la Gran Vía me cansa como un pasillo luminoso de mancebía. Como un domingo sin fútbol y sin padre. Como un Podemos sin Tania ni Errejón.

Cuando era más joven, el Vicente Calderón estaba ahí, ajeno a las pulmonías. Por la M-30 corría el caballo de la desolación, y una noche no sé cómo vadeamos el Manzanares. Cuando era más joven tenía el vago proyecto de ser escritor de bares, como Sabina, y también había renegado ya de la provincia natal. De donde salí por piernas para edificar Madrid: como tantos que he visto y que veré.

Habrá quien consuma el documental de León de Aranoa y no se sienta aludido en los pálpitos más recónditos del espíritu. Pero uno es 'sabinero' y ahí, de Aguascalientes al Wizink, está todo Sabina; de hecho es el testamento del de Úbeda que quizá nunca leamos porque ande quemado en los ceniceros del 'pisazo' de Tirso. Un testamento que a mí, refugiado en el Renoir Princesa de la 'catetería' de las luces y los escaparates, me hizo recordarme en esa postal de cuando guardaba cuatro ilusiones -pocas- que eran patrimonio único de esta ciudad.

Escuchar a Sabina, su canto de cisne, es vinagre a las heridas. Pero el vinagre purga, y quizá eso sea lo que me haga falta ahora que anochece demasiado pronto.