Jennifer Batten: «Todos estábamos convencidos de la inocencia de Michael Jackson»

Jennifer Batten tenía ocho años cuando su padre le regaló su primera guitarra eléctrica. El instrumento se le dio tan bien, que al cumplir los dieciocho no le costó mucho sacarse un máster en el prestigioso Musicians Institute de California. Lo que nunca se ... hubiera imaginado esta virtuosa neoyorquina es que una década después estaría trabajando nada menos que para Michael Jackson. Fue seleccionada entre más de cien músicos para tocar en la gira del mítico álbum 'Bad' en 1987, y desde entonces acompañó al Rey del Pop sobre el escenario hasta que las acusaciones por abusos sexuales a menores paralizaron la carrera de su jefe.

Ha llovido mucho desde entonces, pero Batten mantiene intacto su cariño y admiración por Jackson, y de hecho se siente «honrada» por poder participar en el espectáculo 'This is Michael', que este jueves hace escala en Ifema (Palacio Municipal a las 22 horas, desde 43 euros). El concierto contará con la presencia de Lenny Jay en el rol de Michael Jackson, quien no solo impacta por su parecido físico sino por ser quizás el 'impersonator' más preciso a nivel vocal, y a la banda se suman un grupo de músicos seleccionados de primer nivel, destacando a Patricia Pacheco, que realiza el dúo femenino en varios de los temas.

¿Emocionada por venir a España?

¡Sí!, por supuesto que estoy emocionada de venir a España. Es uno de mis cinco países favoritos en el mundo, ¡y he estado en muchos lugares!

¿Qué es lo que más le gusta del espectáculo 'This is Michael'?

Me encanta la atención al detalle con el espectáculo que tienen los promotores. Son extremadamente profesionales y eso se suma a la emoción que sentirá la audiencia. Solo espero que el público sienta el amor que hay en un espectáculo de tal magnitud, especialmente con la energía añadida de suceder justo después del cumpleaños de Michael el 29 de agosto.

Tocar con Michael debe haber sido una experiencia increíble. Supongo que le habrán preguntado mil veces: ¿cómo fue trabajar con él?

Siempre fue un placer trabajar con él. Era la persona más amable, gentil, respetuosa y creativa que he conocido. Siempre me pareció surrealista mirar a la audiencia en sus conciertos y ver a la gente cantando cada letra de arriba a abajo. Estar con él sobre el escenario era la mejor manera de ver el mundo que puedas imaginar.

¿Qué recuerda de su audición con Michael en 1987?

La audición con Michael fue un poco extraña porque no había banda. Era solo yo tocando sola. La única orientación que me dieron fue tocar algo funky, así que lo hice. Luego comencé a improvisar y a hacer 'tapping'. Toqué el solo de 'Giant Steps' que estaba en mi primer disco, y terminé con el solo de 'Beat It' porque lo había tocado en una banda de versiones durante varios años.

«Estábamos convencidos de la inocencia de Michael»

¿Qué cree que aportó a las canciones en los 'shows' en vivo con él?

Los conciertos son muy diferentes a los discos. En su mayor parte, muchas de las canciones tenían un tempo mucho más rápido. Aporté una energía feroz y, por supuesto, una mirada salvaje que fue ideada por Michael y a la que dieron forma visual los del personal de peluquería, maquillaje y vestuario. En las canciones en las que tuve que improvisar, traté de aportar la mayor cantidad de fuerza posible al 'show' en vivo. Y para las partes rítmicas, aporté ritmo y también baile, porque no puedes quedarte ahí parada tocando esos ritmos. ¡Es como que te obligan a bailar!

Creo que esta experiencia terminó cuando ocurrieron las denuncias, ¿no? ¿Qué recuerda de esos días?

Después de las acusaciones, hubo una brecha en el tiempo en la que nadie sabía lo que iba a pasar, por lo que varios de nosotros abandonamos la gira porque no pudimos obtener una respuesta sobre cuándo tendrían lugar los próximos 'shows'. Salí e hice otras cosas por un tiempo. Pero todos estábamos de regreso para la gira 'HIStory' con ganas de revancha y un sólido convencimiento de que era inocente.

Jennifer Batten en la actualidad ABC

¿Cómo ha influido en su carrera trabajar con Michael?

Lo más importante de trabajar con Michael fue pasármelo bien en el escenario, mucho más allá de simplemente tocar música y hacerme más famosa.

¿Por qué le interesó la guitarra de pequeña, y cuáles fueron sus primeras influencias como guitarrista?

Me interesó en parte porque mi hermana tenía una y yo estaba celosa (risas). También mi padre tocaba la guitarra. La música siempre sonaba en la casa. Mis primeras influencias fueron los Beatles, los Stones y los Monkeys cuando comencé con la guitarra a los 8 años. En mi adolescencia me metí en el blues como BB King, John Lee Hooker, Sonny Terry y Brownie McGhee, y los hermanos Allman. Luego descubrí a Jeff Beck y me dirigí hacia un camino completamente nuevo.

¿Cómo conoció a Jeff Beck?

Invitándolo a un espectáculo de Michael Jackson. Lamentablemente, el concierto para el que tenía boletos fue cancelado, así que me invitó a encontrarme con él en un estudio de grabación al día siguiente. Le di una copia de mi primer CD que acababa de salir, así como el vídeo que hice para 'Flight of the Bumblebee', donde yo aparecía cubierta con 150.000 abejas vivas. Conseguí un autógrafo y pensé que eso era todo, pero un mes más tarde me llamó y me dijo que finalmente escuchó el disco y que quería hacer un álbum conmigo. Fue completamente inesperado y me llenó de alegría. Terminé grabando y actuando con él durante tres años.

Ha lanzado al menos cuatro álbumes, ¿veremos otro disco suyo en solitario en el futuro?

Hago muchas sesiones de grabación para otras personas, pero por el momento no tiene sentido poner un montón de dinero en un disco que cualquiera puede escuchar gratis así que estoy girando por todo el mundo haciendo 'shows' en vivo y grabando para otras personas cuando estoy en casa.