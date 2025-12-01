Jaime Urrutia: «Quiero hacer un último disco de despedida que sea muy bueno»

El próximo 12 de diciembre se celebra en el Palacio Vistalegre el festival 'Debajo de mi Sombrero', un evento 'revivalero' que reunirá a grandes leyendas del pop español de los 80 y 90 como Seguridad Social, Rafa Sánchez de La Unión, Orquesta ... Mondragón, Carlos Segarra de Rebeldes, Javier Ojeda de Danza Invisible, Doctor Livingstone, Miguel Costas de Siniestro Total y Tennessee, todos ellos artistas emblemáticos que marcaron a toda una generación.

También estará Jaime Urrutia de Gabinete Caligari, en una ocasión excelente para reecontrarse con el autor de himnos como 'Camino Soria' ya que está empezando a pensar en la retirada. «Quiero hacer un último disco de despedida que sea muy bueno», nos asegura el veterano músico madrileño. «Pero mientras el cuerpo aguante y esté completamente satisfecho de él, no tengo absolutamente ninguna prisa. Por ahora sigo haciendo bolos y empapándome de la música que siempre me ha gustado», puntualiza Urrutia, que piensa exprimir al máximo la experiencia de 'Debajo de mi Sombrero ya que será una reunión que hará historia.

Y es que el concierto, que será presentado por Fernandisco, será grabado por un gran equipo de rodaje que convertirá lo convertirá en una película que será el último testimonio de una era dorada del pop español. «No sé si todos los que participamos tenemos cosas en común», reflexiona Urrutia. «A algunos los conozco bastante más que a otros, y a todos los respeto. Cada artista es consciente de las canciones que ha hecho y de la carrera que ha llevado. Yo siempre me he considerado diferente».

Uno de sus compañeros de cartel, Rafa de La Unión, sí cree que hay algo que los une a todos. «Creo que el espíritu es el mismo, e incluso pienso que todos nos subimos al escenario con mucho respeto ya que para mí es un lugar sagrado», asegura. «Todos crecimos en una época en la que las cosas eran distintas. La diferencia está en que los equipos y en general toda la infraestructura son mejores, más modernas. Todos los que participamos en este concierto tenemos muchas tablas, ya que nos avalan muchos años de experiencia».

Lo que une a La Unión al resto de las bandas es «el espíritu ochentero de abrir caminos en una España de postdictadura, y por supuesto ser coetáneos, aunque creo que cada banda tiene su estilo y personalidad diferente», opina Rafa, que actualmente está inmerso en una gira de invierno que estoy haciendo en teatros con el nombre de 'Biografía'. «Es un repaso en orden cronológico de las canciones más icónicas de mi etapa en la Unión y alguna de mi etapa en solitario donde cuento y canto como fue cambiando mi vida canción a canción».

Otro de los participantes, Isidro Arenas, cantante de Tennessee, resume así el nexo que conecta a todos estos mitos del pop nacional: «Lo cierto es que llevamos coincidiendo en la carretera y en los escenarios media vida, y nos une nuestro amor por la música, nuestra pasión por la vida. Afortunadamente podemos seguir disfrutando de un sueño que empezamos siendo niños. Es una profesión difícil con muchos altibajos y parece mentira, pero aquí seguimos, más de cuarenta años después de subirnos por primera vez a las tablas».

Cree Arenas que ahora, con décadas de bagaje a sus espaldas, todos son ahora «más conscientes de lo que hacemos, más capaces de disfrutar más intensamente las oportunidades que nos da la vida. Las cosas han cambiado mucho desde los ochenta, pero nuestras exigencias siguen siendo las mismas, siempre nos hemos exigido el máximo y así seguiremos hasta el último día».