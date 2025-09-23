Suscribete a
ABC Premium

La izquierda y Vox se reunirán con Ayuso en busca del choque frontal

El PSOE asegura que llevará una propuesta a la ronda de contactos: «Que condene el genocidio en Gaza»

El PSOE prohíbe a PP y Vox acceder al palco de la plaza de toros en Mejorada del Campo

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, en el último Pleno
La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, en el último Pleno EP
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En la Asamblea de Madrid los puentes de entendimiento entre el Partido Popular y la oposición están completamente rotos. Destrozados. Por poner un ejemplo, ante el debate sobre la iniciativa que llevó Vox al último Pleno para prohibir el velo islámico en ... las escuelas y los espacios públicos ni siquiera hubo una llamada entre el partido de Abascal y el de Ayuso. No existe ninguna intención de acercamiento. De la izquierda, el PP ya no espera nada, más allá de la bronca política diaria. Y viceversa. En medio de este desencuentro, la presidenta Isabel Díaz Ayuso se reunirá el próximo viernes con todos los portavoces del Parlamento autonómico madrileño. Es la ronda de contactos habitual que mantiene con todos ellos al principio de cada periodo de sesiones y que en esta ocasión se produce, probablemente, en el momento más tenso de la legislatura entre el Gobierno regional y la oposición.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app