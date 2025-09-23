La izquierda y Vox se reunirán con Ayuso en busca del choque frontal

En la Asamblea de Madrid los puentes de entendimiento entre el Partido Popular y la oposición están completamente rotos. Destrozados. Por poner un ejemplo, ante el debate sobre la iniciativa que llevó Vox al último Pleno para prohibir el velo islámico en ... las escuelas y los espacios públicos ni siquiera hubo una llamada entre el partido de Abascal y el de Ayuso. No existe ninguna intención de acercamiento. De la izquierda, el PP ya no espera nada, más allá de la bronca política diaria. Y viceversa. En medio de este desencuentro, la presidenta Isabel Díaz Ayuso se reunirá el próximo viernes con todos los portavoces del Parlamento autonómico madrileño. Es la ronda de contactos habitual que mantiene con todos ellos al principio de cada periodo de sesiones y que en esta ocasión se produce, probablemente, en el momento más tenso de la legislatura entre el Gobierno regional y la oposición.

Las portavoces de Más Madrid, PSOE y Vox dejaron claro ayer que acudirán a la Real Casa de Correos sin ninguna expectativa. Al menos positiva. Al contrario, buscarán el choque directo con la presidenta regional, cada una a su manera.

La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, aseguró que su partido se siente, una vez más, «decepcionado» con el PP, pero no sorprendido por el voto en contra a su iniciativa sobre el velo islámico, y exigió a los populares un giro de 180 grados en materias como la de inmigración o en la «agenda verde» si pretende encontrarse con ellos en algún punto. También reclamó que el PP rompa sus «pactos sistemáticos» con el PSOE, sobre todo los que sellan en Bruselas, si quiere algún acuerdo con Vox.

El PP y Vox están más distanciados que nunca esta legislatura. Los de Abascal ni siquiera quisieron apoyar la propuesta que defendió el partido de Ayuso en el Pleno de la semana pasada para reclamar una financiación justa y oponerse a cualquier privilegio para Cataluña. En ese caso, el partido de Abascal rechazó la iniciativa del PP junto al PSOE y Más Madrid y criticó el «tufillo» a «España nos roba» que, a su juicio, desprendía.

En el PSOE, su portavoz, Mar Espinar, no tiene previsto llevar propuestas concretas a la reunión con Ayuso, ni mucho menos ofertas de acuerdo, como sí hacía Juan Lobato. «Vamos a llevar una propuesta: que condene el genocidio en Gaza», precisó Espinar cuando se le preguntó qué esperaba de ese encuentro. «Vamos a trasladar el genocidio de Gaza y los temas que preocupan a los madrileños, y que no pasan por la medalla a la Vuelta ciclista», insistió. La situación en Gaza ya es el eje principal de la oposición del PSOE, como se vio la última semana en la Asamblea, cuando la portavoz socialista aprovechó su pregunta a Ayuso para mostrar desde su escaño la bandera palestina entre ataques a la presidenta por mantener una posición diferente a la suya.

«Trumpista y rabioso»

La imagen de la portavoz socialista con la bandera palestina obliga ahora a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, a no quedarse atrás e ir un poco más allá.

De momento, en la reunión con Ayuso pretende hacer visible que hay dos modelos de Madrid: el suyo, con iniciativas sobre vivienda, salud y derechos humanos, y el de un Partido Popular que es la «derecha trumpista, rabiosa y desnortada». Bergerot quiere que Ayuso se pronuncie con claridad sobre las propuestas que ponga sobre la mesa, «sin provocaciones, mentiras ni cortinas de humo».