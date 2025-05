La izquierda trata de explotar el apagón contra Ayuso y la presidenta denuncia la gestión «chavista» del Gobierno

El gran apagón del 28 de abril ha protagonizado este primer Pleno de mayo en la Asamblea de Madrid. Los dos partidos de la izquierda, Más Madrid y PSOE, se han volcado en su defensa a la gestión de Sánchez y al mismo tiempo ... han coincidido en atacar a Isabel Díaz Ayuso por pedir el nivel 3 de emergencia en la Comunidad de Madrid. A su juicio, la presidenta regional solo quería que todo saliera mal para poder culpar al Gobierno. Ayuso ha defendido su gestión y ha denunciado que el Ejecutivo de Sánchez estuvo «desaparecido».

También es el primer Pleno de la Asamblea tras las encuestas de mayo. En el barómetro de GAD3 para ABC, se refleja una consolidación de la mayoría absoluta del PP frente al derrumbe de Más Madrid y el atasco del PSOE, que solo consigue superar al partido de Mónica García, pero sigue muy lejos de cualquier victoria frente al PP de Ayuso. En esta situación, Más Madrid ha optado por incidir en su defensa del sanchismo y competir así con la propia portavoz del PSOE, que ha estado más pendiente de atacar a Ayuso que de defender a Sánchez.

La portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha llevado el apagón al Pleno para lanzarlo contra Ayuso, sobre todo por pedir el nivel 3 de emergencia, algo que hizo, a su juicio, para quitarse de en medio y culpar después a Sánchez si las cosas salían mal. Tanto ardor ha puesto que la presidenta le ha respondido tajante: «Olvídese, no va a ser candidata, no se ponga violenta conmigo». «No se preocupa por mi futuro, preocúpese por el suyo», ha replicado Espinar.

La portavoz del PSOE ha preguntado a Ayuso por qué cedió el mando de la emergencia al Gobierno tan rápido. «Usted se frota las manos cada vez que pasa algo malo en España. Cedió el mando con la esperanza de que le estallara en la cara al Gobierno». «Usted ese día se dedicaba a escribir los militantes para convocarles a la Puerta del Sol», ha asegurado. «Redacte su carta de dimisión porque no le queda otra».

«La veo especialmente nerviosa. Dónde estaba yo. Delante de seis cámaras de televisión en una rueda de prensa y pedimos que se activara el nivel 3 porque no sabíamos lo que podía ocurrir. No quería ver las imágenes de Valencia, de ciudadanos abandonados por culpa de un Gobierno negligente que no está donde se le necesita». «Presidí un Gobierno que estuvo hasta la una trabajando».

Ayuso ha lanzado un misil a Espinar, cuando ha desvelado que no le envío un mensaje para ofrecer su ayuda hasta las diez de la noche: «Usted me mandó un mensajito a las diez de la noche para decirme: si me necesita ya sabe dónde me tiene. Y el delegado del Gobierno, dónde se encontraba después de un día de vacaciones. Ahí estaba la Comunidad de Madrid dando la cara y ustedes estaba desaparecidos».

Desde Más Madrid, Manuela Bergerot también ha preguntado por el apagón del 28 de abril. Ayuso ha explicado que el Gobierno de Sánchez no sabe las consecuencias ni los motivos: «Que se me exija a mí saberlo todo en una semana es un poquillo difícil».

Bergerot cree que Ayuso «no puede disimular su alegría» cada vez que ocurre algo malo para los españoles. «Desearon el desorden para echarle la culpa al Gobierno. Son ustedes los mejores amigos del caos porque están deseando que a España le vaya mal». «Ustedes siempre se ponen contra los intereses de la gente». «Ayuso, Vox y Puigdemont son el timo de la derecha ibérica», ha asegurado la portavoz de Más Madrid.

«Se ha quedado usted a gusto», ha respondido Ayuso. «Puigdemont es suyo, negocia con ustedes», ha recordado a la portavoz de Más Madrid. «Un país que se va a negro y no sabe ni por qué ha sido queda como el país chavista al que nos quieren llevar». «La imagen y reputación del país ha quedado por los suelos y cinco vidas que nadie va a poder recuperar», ha denunciado Ayuso.

«¿Dónde están las culpas, señorías? En la mala gestión chavista que hacen ustedes de todo el aparato del Estado. La izquierda, el chavismo, son apagones, es pobreza. La consecuencia más importante de esto son cinco vidas que se han perdido. Así que no se pongan tan contentos porque ha sido una tragedia lo que ha ocurrido y podía haber sido muchísimo peor», ha advertido la presidenta regional.

El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, también ha querido preguntar por la respuesta de la Comunidad de Madrid al apagón. Ayuso ha destacado sobre todo la respuesta de los trabajadores de Metro y el buen funcionamiento de las infraestructuras críticas en general. «Donde hubo falta de previsión fue por parte del Gobierno. Y nos viene el Gobierno con todas esas mentiras de o verde o nada. Enfrentar renovable y nuclear es despreciable, pura demagogia, se necesitan y se complementa como todo».

Pache se ha dirigido a Bergerot: «Como las encuestas dicen que el proyecto de Más Madrid se desmorona, usted compite con el PSOE para ver quién defiende con más ardor a Sánchez y va ganando, enhorabuena». «Usted ha defendido a un cobarde que se esconde en La Moncloa cada vez que hay un problema y no enseña la patita hasta que alguien lo ha resuelto por él».

La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, se ha salido de ese monotema sobre el apagón y ha preguntado por las subvenciones a los sindicatos y la patronal. Moñino ha criticado que la Comunidad de Madrid ha otorgado a los «sindicatos comegambas» 22 millones de euros desde 2019. Ha pedido que los financien los afiliados directamente.

Ayuso ha ido a la yugular de Vox: «Está claro que ustedes no tienen ningún proyecto y solo tratan de dejar de ser irrelevantes con sus ataques al PP», ha replicado. «Son irrelevantes», ha insistido la presidenta regional. Ha recordado que el artículo 7 de la Constitución reconoce la labor de la patronal y los sindicatos. «No sirven para nada», ha lanzado contra Vox.