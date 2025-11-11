La izquierda madrileña busca un filón político en el cribado de cáncer y abre una ofensiva contra el Gobierno de Ayuso

Suscribete a
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot
Mariano Calleja

Madrid

La izquierda madrileña sigue sin encontrar la fórmula para desgastar de manera efectiva a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Su campaña para utilizar los muertos en las residencias durante la pandemia como arma política ha pinchado en hueso hasta ahora, con 143 denuncias archivadas, ... según ha destacado este martes el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache. Ahora, Más Madrid y el PSOE buscan un filón político en el cribado de cáncer, después del caso que llevó a dimitir a la consejera de Sanidad de Andalucía, y han abierto una ofensiva en la Asamblea contra el Gobierno de Ayuso, por un error en la comunicación de 500 cartas.

