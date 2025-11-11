La izquierda madrileña busca un filón político en el cribado de cáncer y abre una ofensiva contra el Gobierno de Ayuso

La izquierda madrileña sigue sin encontrar la fórmula para desgastar de manera efectiva a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Su campaña para utilizar los muertos en las residencias durante la pandemia como arma política ha pinchado en hueso hasta ahora, con 143 denuncias archivadas, ... según ha destacado este martes el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache. Ahora, Más Madrid y el PSOE buscan un filón político en el cribado de cáncer, después del caso que llevó a dimitir a la consejera de Sanidad de Andalucía, y han abierto una ofensiva en la Asamblea contra el Gobierno de Ayuso, por un error en la comunicación de 500 cartas.

La Consejería de Sanidad ya ha negado que se hayan producido «errores de diagnóstico» en los cribados de cáncer de colon aunque ha reconocido incidencias en comunicaciones por carta, que ha circunscrito a 500 casos. La Consejería que encabeza Fátima Matute ha subrayado que «nunca hubo ningún error de diagnóstico» y que «en la historia clínica siempre constaron los resultados correctos». Según la Consejería, la incidencia se produjo «únicamente en la comunicación de los resultados por carta» a 500 personas.

Desde la Comunidad explican que el 5 de febrero la empresa encargada del envío de cartas notificó el fallo, tras lo cual se contactó «con todos y cada uno» de estos pacientes «por vía telefónica, SMS o a través de Atención Primaria», y la situación se resolvió «en el plazo de una semana». Sanidad ha subrayado que «ningún proceso clínico se vio alterado» y que el programa mantiene «plenas garantías de calidad y fiabilidad», con más de 350.000 pruebas realizadas en 2024.

Pero en la Asamblea de Madrid la izquierda ha visto en ese error de 500 cartas una oportunidad para buscar otro frente político contra Ayuso y su Gobierno. Este martes, después de la Junta de Portavoces tanto Más Madrid como el PSOE han exigido la dimisión de la consejera de Sanidad, mientras que Vox ha denunciado la «degradación» en la sanidad pública madrileña.

«Con el cáncer no se juega y ante una negligencia patente toca que la consejera asuma responsabilidades y dimita por ser la responsable política de un fallo que nunca debería haberse producido», ha advertido la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

«La comunicación errónea de resultados genera una falsa tranquilidad al paciente y retrasa el inicio de tratamientos vitales. Si la consejera es incapaz de reconocer y reparar el error, si no audita el procedimiento completo para garantizar que no se han producido errores y si persiste en su negativa de entregar los datos al Ministerio de Sanidad, entonces es que no está a la altura y debe dimitir hoy mismo», ha señalado.

Más Madrid y el PSOE han pedido la comparecencia de la consejera de Sanidad para que dé todas las explicaciones en el Pleno de la Asamblea. La portavoz socialistas, Mar Espinar, también ha exigido su dimisión y ha relacionado este asunto con la situación del novio de Ayuso. «Si la señora Ayuso se dedica a regar con miles de millones de euros al principal proveedor de su pareja, obviamente la sanidad pública recibe menos dinero. No es una libre elección, es un negocio. Ayuso está infrafinanciando la sanidad pública para que los madrileños se vean obligados a elegir la sanidad privada y su novio siga llevándose comisiones».

Para la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, esta situación es una demostración de que el sistema sanitario público en Madrid está «degradado a unos niveles nunca vistos». Vox ha presentado en la Asamblea en las últimas semanas varias iniciativas para conocen en qué situación se encuentran los cribados de cáncer en la región. Si el PSOE lo ha relacionado con el novio de Ayuso, Vox lo ha hecho con los inmigrantes ilegales.

Así, la portavoz de Vox ha señalado que los recursos de la región «se destinan a atender a 700.000 ilegales» cuando «deberían garantizar la salud de los ciudadanos madrileños». Por eso ha reclamado un servicio «digno» para «los que pagan los impuestos».

Por el PP, su portavoz en el Parlamento regional madrileño, Carlos Díaz-Pache, ha insistido en que no se produjo un error en el diagnóstico, sino en la comunicación, y no interfirió de ninguna manera con el procedimiento clínico.

«Fue un error que se resolvió en una semana. Se contactó en esa semana con los pacientes afectados de forma correcta y no hubo retraso ni en la valoración ni en la ejecución de las pruebas médicas para estos pacientes», ha remarcado. «No hay caso».