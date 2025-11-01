Investigan si el hombre secuestrado es el Niño Juan, el más peligroso alunicero y con deudas con la mafia de Madrid

La Policía Nacional trabaja con la hipótesis de que el hombre secuestrado a punta de pistola ayer por la noche en Carabanchel es Juan Manuel G. P., español de 38 años y más conocido como el Niño Juan, el alunicero y butronero más ... peligroso en activo de la actualidad. Le venían siguiendo por la A-42 (carretera de Toledo), cuando entraba en Madrid ciudad. Le embistieron y dispararon en el trayecto. Aunque vive en Orcasitas (Usera), procede de Parla, donde tiene familia.

Según ha podidos saber ABC, aunque no hay denuncias aún de su entorno, se trataría de una amplia mafia que llegó pasadas las ocho y media de la noche de este viernes a la calle de Antonio López, 65, en dos Audi negros robados, modelos Q7 y Q-5, y un Maserati. Dos le hicieron el 'bocadillo' por delante y otro le cerró por detrás, ante la mirada atónita de numerosos testigos. Estaban justo delante del conocido Hotel Praga.

La mayoría iban con pasamontañas, aunque alguno llevaba solo una gorra. Realizaron al menos 15 disparos, explican fuentes del caso, y obligaron a su víctima a salir del Volkswagen Golf en el que iba, supuestamente, al volante el Niño Juan. Le llaman así porque es bajito y empezó a delinquir muy pronto. Pero rápidamente se lo comenzaron a rifar en los entornos de los aluniceros entonces expertos por su pericia y temeridad al volante.

Noticia Relacionada Cazan al butronero Niño Juan en una persecución con policías heridos Carlos Hidalgo El ladrón más peligroso al volante destrozó dos coches patrulla pero quedó en libertad

A punta de pistola lo metieron en uno de los Audi que iban delante y han huido con él. El paradero de la víctima es ahora mismo una incógnita, aunque no son pocos los vídeos de testigos y de las cámaras de vigilancia de la ciudad que pueden haber grabado el itineriario.

Varios veteranos en la lucha contra la delincuencia madrileña explican a este periódico que el Niño Juan tiene numerosos cadáveres en el armario, metafóricamente hablando. «Ha hecho muchas jugarretas y tiene muchas deudas con gente como él. Es un secreto a voces que le tienen muchas ganas», dicen.

Juan Manuel G. P., el Niño Juan ABC

Entre el numeroso historial delictivo del Juan Manuel G. P., vecino de Orcasitas (Usera), está que planeaba asaltar el Palacio de Fontainebleau, a las afueras de París, en 2019. Un mafioso chino le encargó, por 800.000 euros, llevarse piezas de porcelana de la colección asiática de ese museo. Pasó dos años en una cárcel francesa, acusado de la planificación (no llegó a perpetrar el golpe) y luego estuvo un tiempo con una tobillera telemática. Estos hechos inspiraron la serie y la película de Netflix 'Hasta el cielo'.

Esta pasada primavera, fue arrestado en España por última vez, pero quedó en libertad con cargos. Ahora, el Grupo XII de Policía Judicial de Madrid, experto en extorsiones y secuestros, investiga si se trata realmente de él, como así parece, y, en todo caso, dónde puede encontrarse la víctima.