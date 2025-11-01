Suscribete a
Investigan si el hombre secuestrado es el Niño Juan, el más peligroso alunicero y con deudas con la mafia de Madrid

El delincuente, conocido sobre todo por sus planes de asaltar el Palacio de Fontainebleau, en Francia, a cargo de un mafioso chino, tiene numerosos enemigos en el mundillo del hampa de la capital

Tres coches embisten y disparan a otro para secuestrar a su conductor frente a un hotel de Carabanchel

El Volkswagen Golf de la víctima, destrozado, en Antonio López
El Volkswagen Golf de la víctima, destrozado, en Antonio López

Carlos Hidalgo y Aitor Santos Moya

La Policía Nacional trabaja con la hipótesis de que el hombre secuestrado a punta de pistola ayer por la noche en Carabanchel es Juan Manuel G. P., español de 38 años y más conocido como el Niño Juan, el alunicero y butronero más ... peligroso en activo de la actualidad. Le venían siguiendo por la A-42 (carretera de Toledo), cuando entraba en Madrid ciudad. Le embistieron y dispararon en el trayecto. Aunque vive en Orcasitas (Usera), procede de Parla, donde tiene familia.

