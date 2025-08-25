Investigan el apuñalamiento de un menor de 14 años en Parla

La Policía Nacional investiga el apuñalamiento de un menor ocurrido la tarde de este domingo en Parla y está a la espera de poder tomar declaración a la víctima, que se recupera en un centro hospitalario de las heridas sufridas.

Según la información recabada por los agentes en el lugar de los hechos, los efectivos policiales no descartan que la agresión esté relacionada con bandas juveniles, aunque fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid han subrayado que todas las hipótesis siguen abiertas.

En concreto, un chico de 14 años resultó herido grave sobre las 19.20 horas de este domingo al ser agredido a la altura del cuello con un objeto punzante en la calle Laguna Villafranca de los Caballeros, según fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Tras ser atendido y estabilizado en el lugar por sanitarios del Summa 112, fue trasladado al Hospital 12 de Octubre, donde quedó ingresado con pronóstico grave.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y, de momento, no hay detenidos.