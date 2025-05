La inquietud invade el Grupo Socialista en la Asamblea: «El objetivo era quitar votos a Ayuso, no a Más Madrid»

Incertidumbre, inquietud, preocupación... Y silencio. En los grupos de Whatsapp que comparten los parlamentarios socialistas se ha producido un elocuente silencio en los últimos días, ante las informaciones que se están conociendo sobre las conversaciones de Pedro Sánchez y el exministro José Luis Ábalos, y ... por la posibilidad de que en cualquier momento aparezca Óscar López no de forma favorable. Además, se han extendido dudas ante el proyecto que representa el ministro, después de que las últimas encuestas le situaran muy lejos de Isabel Díaz Ayuso, que no solo no pierde fuerza, sino que la consolida.

Los críticos en el PSOE de Madrid ya advirtieron de que Óscar López tendría que mostrar resultados en seis meses, un periodo que se cumplirá ahora, para demostrar que el cambio de liderazgo a mitad de la legislatura era necesario y acertado. Pero el barómetro de GAD3 para ABC publicado a primeros de este mes muestran un PP que no pierde terreno en su mayoría absoluta y una izquierda que sí retrocede. El PSOE de Óscar López aprovecha la crisis de Más Madrid para crecer y recuperar la segunda posición, pero sigue quedando muy lejos del PP. «El objetivo era quitar votos a Ayuso, no a Más Madrid», advierten fuentes socialistas madrileñas consultadas por ABC. «Lo que ha hecho Óscar es aprovechar el desplome de Más Madrid para ganar votos, pero ese no era el plan, porque hay que ganar a Ayuso, y ahora estamos peor que el año pasado, cuando el PP perdía la mayoría en algunas encuestas». Noticia Relacionada Ayuso lleva una exposición de la Patrulla Águila a Sol tras el veto de Sánchez al desfile del 2 de Mayo Mariano Calleja La muestra se podrá visitar desde el 20 de mayo al 30 de junio de forma gratuita en la Real Casa de Correos Los críticos ven ratificadas sus opiniones con esos «malos» resultados del barómetro de GAD3, que no son los únicos, ya que el resto de encuestas publicadas en torno al 2 de Mayo iban en la misma dirección. Por eso se van extendiendo las dudas: «Parece claro que Óscar no ha venido a defender un proyecto alternativo para Madrid, sino para reforzar el mensaje de Pedro en Madrid. No es una línea de trabajo para crear una alternativa, sino para fortalecer el proyecto nacional y el muro», aseguran. Aún es pronto para hablar de candidaturas para las elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2027. Fuentes socialistas no descartan en absoluto que cuando llegue el momento de las primarias se presente un aspirante alternativo: «Dependerá del contexto, de las sensaciones y del momento político». En esta situación de pesimismo creciente, las conversaciones de Pedro Sánchez y el exministro Ábalos, publicadas por el diario 'El Mundo', han incrementado la incertidumbre dentro del Grupo Socialista de la Asamblea. «Más allá de que nadie aguanta una conversación privada desvelada, esos mensajes muestran una forma de hacer y entender la política. Es todo un modelo. Cuando se ve tan obscenamente, resulta chocante y significativo desde el punto de vista político», comentan fuentes socialistas críticas con la actual dirección del partido. Según esas fuentes, con esos mensajes desvelados se genera un «alejamiento» de la gente frente a la política. «En el partido, los cuadros ya sabíamos cómo era Pedro, pero entre los militantes de base, que siguen siendo forofos del pedrismo, todo esto chirría porque choca con el modelo de participación y de democracia interna que se defendía». Estos días, algunos socialistas han escuchado entre sus compañeros comentarios como este: «Más socialista que nunca, pero un poco menos pedrista que ayer». Para los dirigentes del partido o del grupo parlamentario «todo esto resulta incómodo y cada vez cuesta más justificarlo», continúan esas fuentes. En los grupos de Whatsapp hay «silencio absoluto», pero sí hay conversaciones privadas en corrillos y algunos se preguntan qué podría salir sobre Óscar López, quien, recuerdan, en las primarias de 2017, que ganó Sánchez, apoyó a Patxi López y «le montó la campaña». «Hay mucho riesgo de que todo esto afecte a Óscar López», sentencian las fuentes socialistas consultadas.

