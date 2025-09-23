Suscribete a
ABC Premium

El incendio de una vivienda en Puente de Vallecas deja siete intoxicados por humo

El fuego se originó en el número 3 de la calle Pingarrón, sobre las 20.30 horas

Dos bomberos en estado grave tras un aparatoso incendio en un restaurante de Chamberí

Cinco dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acudieron al lugar
Cinco dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acudieron al lugar emergencias

E. G.

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Siete vecinos han resultado intoxicados heridos leves por el humo de un incendio en un primer piso de una vivienda ubicada en el número 3 de la calle Pingarrón, en el distrito de Puente de Vallecas, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.

El fuego se originó sobre las 20.30 horas de ayer, en un inmueble del que huyó una mujer mayor, dejando la puerta abierta y facilitando que el humo se extendiera por el hueco de la escalera y por buena parte de la calle.

Cinco dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acudieron al lugar, donde varios vecinos pedían auxilio desde sus ventanas. Los bomberos tuvieron que evacuar a algunas personas ante la complicada situación generada por la densa humareda. Además, siete vecinos han sido atendidos por Samur-Protección Civil y tres de ellos trasladados al Hospital Gregorio Marañón, entre ellos, un menor.

La Policía Municipal de Madrid mantuvo acordonada la zona mientras tuvo lugar la extinción.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app