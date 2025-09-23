El incendio de una vivienda en Puente de Vallecas deja siete intoxicados por humo

Cinco dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acudieron al lugar

Siete vecinos han resultado intoxicados heridos leves por el humo de un incendio en un primer piso de una vivienda ubicada en el número 3 de la calle Pingarrón, en el distrito de Puente de Vallecas, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.

El fuego se originó sobre las 20.30 horas de ayer, en un inmueble del que huyó una mujer mayor, dejando la puerta abierta y facilitando que el humo se extendiera por el hueco de la escalera y por buena parte de la calle.

Cinco dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acudieron al lugar, donde varios vecinos pedían auxilio desde sus ventanas. Los bomberos tuvieron que evacuar a algunas personas ante la complicada situación generada por la densa humareda. Además, siete vecinos han sido atendidos por Samur-Protección Civil y tres de ellos trasladados al Hospital Gregorio Marañón, entre ellos, un menor.

#Incendio en vivienda C/Pingarrón. #PuentedeVallecas.Rompe por fachada y genera mucho humo en hueco de escalera y calle



Acuden 5 dotaciones @BomberosMad que evacúan a varios vecinos y extinguen el fuego@SAMUR_PC atiende a 7 personas intoxicadas leves@policiademadrid acordona pic.twitter.com/THGlb01TlH — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 22, 2025

La Policía Municipal de Madrid mantuvo acordonada la zona mientras tuvo lugar la extinción.