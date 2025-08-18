Suscribete a
Un incendio en un piso de Fuenlabrada deja cuatro personas heridas

Hasta el lugar se desplazaron seis dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid

Un grupo de bomberos extinguiendo las llamas del incendio en Fuenlabrada
Alba García

Un incendio declarado este lunes en un piso del número 7 de la calle Riazor, en el municipio madrileño de Fuenlabrada, ha dejado como resultado cuatro personas heridas.

El fuego, originado poco antes de las 12.00 horas, comenzó en una de las habitaciones de la vivienda, que en ese momento estaba siendo reformada. Las llamas se propagaron con rapidez por el pasillo hasta alcanzar la fachada del inmueble.

Hasta el lugar se desplazaron seis dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que lograron controlar el incendio y rescatar a una mujer de 40 años que permanecía en el interior de la vivienda afectada. El piso siniestrado se encuentra en la séptima planta de un edificio de ocho alturas. Gracias a la rápida actuación, el fuego no se extendió al resto de los domicilios del bloque.

El servicio de emergencias Summa 112 atendió a cuatro personas, entre ellas un agente de la Policía Local y tres vecinos, que presentaban intoxicaciones leves por inhalación de humo. Todos fueron asistidos en el lugar y no requirieron traslado hospitalario.

La mujer rescatada fue evacuada al Hospital de Fuenlabrada con pronóstico leve, por precaución. Los bomberos destacaron que la intervención inmediata evitó daños mayores en el edificio y la posibilidad de víctimas adicionales.

Por su parte, la Policía Local de Fuenlabrada ha abierto una investigación para esclarecer las causas del incendio, aunque todo apunta a que pudo originarse durante las obras de reforma que se estaban llevando a cabo en la vivienda.

