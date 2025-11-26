Suscribete a
Un incendio en un piso en la calle Fuencarral deja diez intoxicados, dos de ellos trasladados al hospital

Entre los heridos se encuentran dos agentes de la Policía Nacional. Las primeras investigaciones apuntan a que podría haber sido causado por un fallo eléctrico

Los Bomberos durante los trabajos de extinción del incendio en la calle de Fuencarral
Los Bomberos durante los trabajos de extinción del incendio en la calle de Fuencarral EMERGENCIAS MADRID

NATALIA LOIZAGA

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido este miércoles un incendio producido en un piso del portal 10 de la calle Fuencarral, en pleno centro de Madrid. El incidente ha dejado a diez personas intoxicadas de carácter leve por inhalación de humo. Dos de ... ellos, que se encontraban en el interior de la vivienda, han requerido traslado hospitalario. Otros dos de ellos eran agentes de la Policía Nacional.

