Un incendio en un piso en la calle Fuencarral deja diez intoxicados, dos de ellos trasladados al hospital

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido este miércoles un incendio producido en un piso del portal 10 de la calle Fuencarral, en pleno centro de Madrid. El incidente ha dejado a diez personas intoxicadas de carácter leve por inhalación de humo. Dos de ... ellos, que se encontraban en el interior de la vivienda, han requerido traslado hospitalario. Otros dos de ellos eran agentes de la Policía Nacional.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 13.15 horas, en esta concurrida vía madrileña. Hasta ahí se han trasladado los servicios de emergencias de la capital y han rescatado y atendido a varias personas.

#Incendio en vivienda en c/Fuencarral,10.@BomberosMad extingue y ventila el humo que se ha extendido por el edificio. Han rescatado a varias personas.@SAMUR_PC ha atendido a diez intoxicados por humo, ninguno grave.@policiademadrid ha cortado accesos.@policia colabora. pic.twitter.com/614aZoz2PK — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) November 26, 2025

El fuego ha provocado la intoxicación por inhalación de humo de diez personas, según ha informado Emergencias Madrid. Dos de ellos, que estaban en la vivienda en la que se ha originado el incendio, han sido trasladados al Hospital Clínico San Carlos y a la Fundación Jiménez Díaz con intoxicaciones moderada y leve. Otros seis han sido dados de alta en el lugar, de los cuales dos eran agentes de la Policía Nacional, que no han requerido trasladado.

Los primeros indicios apuntan a que el fuego podría haber sido provocado por un fallo eléctrico que ha provocado una gran carga de humo. Por el momento, la Policía Municipal mantiene los accesos cortados y facilita el movimiento de vehículos de emergencia en la zona.