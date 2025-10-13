Impuestos y regulación especiales para los distritos industriales que nacerán en Madrid

El Gobierno regional quiere copiar el modelo de distritos industriales que se llevan a cabo en otros lugares del mundo con éxito: a semejanza de lo que hacen países del entorno como Alemania o Italia, estas fórmulas son agrupaciones de industrias de un mismo ... sector en un área geográfica concreta. Sus ventajas: aprovechar las sinergias, y contar, por parte de las administraciones, de una fiscalidad y una regulación específica e incentivadora de su actividad. Los dos primeros están empezando a arrancar en el norte y en la zona sur-corredor del Henares.

Esta nueva figura, recuerda la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Rocío Albert, está basada en la que ya existe en otros puntos de Europa. Por ejemplo, el triángulo Venecia-Florencia-Ancona, en Italia, o la que forman las alemanas Billbrook-Rothenburgsort, en Hamburgo. Se persigue que atraigan inversiones, pero también formar talento local y poder compartir redesde colaboración y asesoramiento entre las compañías localizadas en cada zona.

En el caso de Madrid, los responsables regionales habían detectado que esto ya comenzaba a surgir casi de manera espontánea, por lo que han decidido tomar la iniciativa y ayudarles en el cometido.

Los dos primeros distritos industriales que se van a fomentar en la región son el de Norte y el del Sur-Corredor del Henares. El primero afecta a los municipios de Alcobendas, Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes, y estará focalizado sobre todo en la industria de biofarmacia y en la aeroespacial.

En cuanto al distrito Sur-Corredor del Henares, afectará a los municipios de Leganés, Móstoles, Getafe, Pinto, Valdemoro, Alcalá de Henares, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y Coslada, y sus objetivos serán el sector del transporte, la logística, la aeronáutica y la defensa.

Bonificaciones

El Gobierno regional intervendrá en el desarrollo de estos dos primeros distritos mediante una inversión de 200.000 euros anuales. Se buscará una fiscalidad incentivadora, de manera que se articulen fórmulas para bonificar impuestos locales de manera que más empresas quieran implantarse en estos territorios. Un ejemplo que puso la consejera Albert fue el ICIO, el impuesto de construcción y obras, que cobran los ayuntamientos y que supone «aproximadamente un 3,5 por ciento» del coste de ejecución de la obra.

La intención de la Comunidad es que se establezcan convenios con los ayuntamientos para obtener esta fiscalidad 'a medida' para las empresas que se asienten en estos distritos industriales, y puedan ver que este impuesto se les bonifica total o parcialmente.

Otra medida que se aplicará en estos distritos será poner en marcha 'sandbox', campos de pruebas que permiten ejecutar actividades, productos o modelos de negocio que no encajan totalmente en la regulación actual, pero se permiten bajo supervisión. En este caso, se quiere que estos distritos cuenten con zonas regulatorias que permitan actividades o modelos de negocio que en otros puntos la regulación impediría o restringiría. De nuevo, la consejera es didáctica con su ejemplo: «Poder usar drones de una manera que a nivel regional no podría hacerlo».

Una tercera pata de estas acciones será darles a las empresas que elijan estos distritos formación y capacitación para sus empleados, diagnóstico de competencias y definición de perfiles profesionales, y convenios y seguimientos individualizados. Todo ello, para atraer capital humano.

En lo tocante a logística y transportes, se plantea que las empresas de un mismo distrito industrial puedan compartir servicios, de manera que «se pueden ahorrar mucho dinero: es economía de escala». Las firmas, recuerda la consejera, también podrían y deberían colaborar entre sí en materia de investigación, dentro de un mismo sector.

El Gobierno regional, por su parte, ofrecerá a las empresas una 'ventanilla única' de 'última milla', de manera que el ente Invest in Madrid les proporcione proyección internacional en sus visitas a ferias y mercados internacionales.