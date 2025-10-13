Suscribete a
Impuestos y regulación especiales para los distritos industriales que nacerán en Madrid

Los primeros abrirán en el norte y en el Corredor del Henares- Madrid sur

Madrid pone en marcha su Agencia Logística para hacer de la región el referente europeo en distribución

Centro logístico en la Comunidad de Madrid EP
Sara Medialdea

Madrid

El Gobierno regional quiere copiar el modelo de distritos industriales que se llevan a cabo en otros lugares del mundo con éxito: a semejanza de lo que hacen países del entorno como Alemania o Italia, estas fórmulas son agrupaciones de industrias de un mismo ... sector en un área geográfica concreta. Sus ventajas: aprovechar las sinergias, y contar, por parte de las administraciones, de una fiscalidad y una regulación específica e incentivadora de su actividad. Los dos primeros están empezando a arrancar en el norte y en la zona sur-corredor del Henares.

