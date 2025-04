Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón de Ardoz: «Si haces las cosas bien, aunque no sean de tu ideología te votan»

Su partido, el PP, se hizo con la mayoría absoluta en Torrejón de Ardoz en 2007 y no la ha soltado. Él obtuvo en 2019 un 57,5 por ciento de los votos, casi tres veces los que logró el PSOE. Y es el único ... de los grandes municipios del Corredor del Henares que gobiernan los populares; toda una aldea gala.

—¿Cómo explica que se haya convertido en el reducto del PP en la zona?

—Los exámenes, como llamamos nosotros a las elecciones, son la prueba del algodón. Primero eres de Torrejón de Ardoz, y luego, si hubiera alguna colisión, que nunca la hay, del PP. Eso lo transmites a la ciudadanía, y trabajas porque tu ciudad mejore en cada ámbito, y eso es lo que están reconociendo los ciudadanos de Torrejón de Ardoz, independientemente de su ideología.

—En las últimas municipales, en mayo de 2019, casi triplicaron los votos del PSOE

—Si, pero un mes antes, en abril, hubo unas elecciones generales y quedamos los cuartos, por detrás de PSOE, Vox y Podemos. Sacas dos conclusiones: que la madurez democrática que hemos alcanzado hace que la gente sepa discernir muy bien lo que vota en cada momento; y que cuando tu haces las cosas bien, pensando en el beneficio de tus ciudadanos, la gente, aunque no sea de tu ideología, te vota.

—¿El hecho de estar rodeados de ayuntamientos de otro signo político les complica?

—No; desde que gobernamos, han cambiado los colores de esos ayuntamientos en muchas ocasiones: Alcalá tuvo algún gobierno del PP, Coslada también… En el día a día, anteponemos Torrejón a cualquier cosa y creo que mis compañeros de alcaldía de los municipios del entorno, cuando tenemos intereses comunes o alguna colisión, siempre pensamos en nuestras ciudades y no en nuestros partidos.

—¿Doy por hecho que va a ser el candidato por el PP a la Alcaldía?

—Yo lo espero, pero falta que el partido tome su decisión y lo anuncie. Nosotros tenemos un proyecto muy sólido para nuestro municipio, y me siento con ganas y con ilusión, que es la clave. Tenemos muchos proyectos revoloteando por el municipio y si nos dan la oportunidad, creo que será bueno para que Torrejón siga consolidándose en muchos aspectos.

—¿Qué ofrecería a los habitantes de Torrejón para volver a atraer su voto?

—Nuestro principal aval es el programa electoral, y los compromisos que hemos ido adquiriendo y cumpliendo a lo lago de las cuatro legislaturas. Ahora mismo tenemos un proyecto, el Plan Torrejón + Más Futuro, con 55 medidas: desde empleo, desarrollando más metros cuadrados de suelo y consolidando los dos polígonos industriales; a seguridad; el medio ambiente; el deporte… Todas las medidas excepto tres o cuatro, o se están construyendo o están en fases previas administrativa para luego sacar los proyectos. Este es el mejor aval que tenemos.

—¿Va a seguir creciendo Torrejón de Ardoz?

—Por supuesto; hemos puesto en valor lo que por atributo tenemos, que es una ubicación estratégica excelente, con los principales nudos de comunicaciones por carretera de este país pegados, y con el aeropuerto y el puerto seco de Coslada pegadísimos. Queremos hacer una ciudad muy atractiva para nuevas inversiones, a través de incentivos en impuestos como el ICIO, y agilidad y eficacia en la gestión.

—¿Sabe algo del Bus-VAO de la A 2?

—Hay un proyecto sobre la mesa que elaboró la Comunidad de Madrid, que no es un bus-VAO como el de la carretera de la Coruña sino otro con mucha menos inversión. Lo reivindicamos, lo pedimos, sabemos que hay un convenio firmado entre administraciones, pero no sabemos cuándo va a arrancar.

—¿Cómo espera que sea la campaña electoral?

—Si se me permite el paralelismo, si se compara la sociedad con la familia, el presidente del gobierno sería como el padre, y si ese padre para no perder su puesto se dedica a sembrar discordia, al final eso afecta. Si el que manda es el que propone divisiones continuamente, al final eso está cundiendo en la calle. Si, va a ser una campaña tensa; pero no nos van a desviar de nuestro objetivo.

—Llega el fin de semana de Carnaval, a ver si se rebaja un poco la tensión...

—Eso es lo que deseamos la gran mayoría. En Torrejón lo vamos disfrutar de la mejor manera posible. Como las cosas malas llegan, propongamos también espacios para disfrutar con tus familiares y amigos. Y eso también aporta un grano de arena a la convivencia.