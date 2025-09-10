Iberdrola anuncia nuevos cortes de luz en Madrid: consulta las áreas afectadas hoy, 10 de septiembre El objetivo, según la empresa, es mejorar el estado de la red y garantizar un servicio más seguro y estable a largo plazo

Madrid y otros municipios de la Comunidad se enfrentan en los últimos meses a una serie de interrupciones eléctricas. La mayoría de ellos no obedecen a una avería o fallo eléctrico, sino que forman parte de un plan de mantenimiento programado por la compañía i-DE, del Grupo Iberdrola.

Septiembre no es una excepción, pues la empresa ha programado también varios trabajos que alcanzarán tanto a la capital como a distintos municipios de la Comunidad de Madrid.

Estos cortes, provocados por las tareas de mantenimiento, comenzaron el 1 de septiembre en algunos puntos de la capital española, e irán extendiéndose a otras localidades madrileñas como Pozuelo de Alarcón, Tres Cantos, Getafe, Alcobendas y Las Rozas a lo largo de esta primera semana.

Según explica la compañía i-DE Grupo Iberdrola además de la capital, se verán afectados otros 20 municipios entre los días 8 y 12 de septiembre de 2025. A través de un comunicado en su página web, Iberdrola explica de que los cortes afectarán tanto a la capital como a otras localidades, y en algunos casos a calles y bloques concretos. Como es habitual, si las labores concluyen antes del horario previsto, el suministro se restablecerá inmediatamente y sin previo aviso.

El objetivo, según la empresa, es mejorar el estado de la red y garantizar un servicio más seguro y estable a largo plazo. Según apuntan, estos cortes no serán simultáneos ni de larga duración, sino que se desarrollarán de manera escalonada y en franjas horarias muy concretas, afectando solo a determinadas calles y bloques de viviendas.

Áreas de Madrid afectadas por los cortes de luz

Además de la capital, los apagones programados alcanzan a localidades repartidas por toda la región y con franjas horarias acotadas.

Entre ellas figuran: Alcobendas, Arroyomolinos, Brunete, Cadalso de los Vidrios, Ciudalcampo–San Sebastián de los Reyes, Collado Mediano, Collado Villalba, Coslada, Daganzo de Arriba, Getafe, Griñón, Humanes de Madrid, Las Rozas, Leganés, Madrid, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Tres Cantos, Valdemanco y Valdetorres de Jarama.

Áreas afectadas hoy, 10 de septiembre 10 septiembre10:00–11:30C/ San Dalmacio: 14 PR

Otros puntos relevantes por municipios que sufrirán los cortes de luz

Collado Mediano: actuaciones escalonadas el miércoles 10.

Pozuelo de Alarcón: miércoles 10 en la urbanización Las Encinas.

Valdemanco: miércoles 10 en varias calles como El Reconquillo, La Hoya y Chorreras.

La eléctrica i-DE, del Grupo Iberdrola, ha subrayado que estos horarios son orientativos y que, en caso de que los trabajos finalicen antes, la luz volverá de inmediato sin previo aviso. De ahí la advertencia a los usuarios para que eviten cualquier manipulación en sus instalaciones domésticas mientras dure el corte, ya que el restablecimiento repentino podría ocasionar graves accidentes.