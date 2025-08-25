Los huesos humanos hallados en un patio junto a la imprenta de la que salió el primer 'Don Quijote'

Dos estudiantes de Erasmus se encontraban asomadas a la ventana de su casa, junto a la calle Atocha, observando distraídas cómo trabajaban un grupo de obreros en el patio de la Sociedad Cervantina, en lugar del que salió, 400 años antes, el primer ejemplar ... impreso de 'Don Quijote de la Mancha'. Repentinamente, un revuelo enorme entre los trabajadores les indicó que algo pasaba. Fijando su atención, descubrieron lo que causaba tanto asombro a los obreros: un montón de huesos humanos, cráneos entre ellos, amontonados en un gran orificio en el suelo.

Los operarios estaban realizando algunos trabajos en un patio que tocaba con la Sociedad Cervantina, en una zona muy sensible desde el punto de vista del patrimonio cultural porque allí estuvo en su día también el antiguo Hospital de Incurables del Carmen, más tarde iglesia. Contaban para ello con todos los permisos necesarios para realizar labores en ese punto. Cuando realizaban una excavación, se tropezaron con este espectacular hallazgo: 90 cráneos humanos y otros muchos huesos, que según los primeros análisis, podrían tratarse de cadáveres del siglo XVII, un periodo en que aún estaba operativo el hospital antes citado.

Por supuesto, el hallazgo de estas calaveras revolucionó a la prensa del momento. Los operarios se hacían cruces, y hubo muchas especulaciones respecto a su posible origen. Pero no tardaron las autoridades de patrimonio en aclarar la más que probable procedencia de los huesos, que no tenían nada de siniestro, sino una raíz relacionada con la historia de la capital.

De hecho, la peritación arqueológica realizada en la excavación del patio de la Sociedad Cervantina permitió documentar los restos de un gran edificio que se correspondía a ese Hospital de Incurables del Carmen. En una de las habitaciones del lugar se halló una galería con bóveda de ladrillo y escaleras descendentes, pertenecientes a uno de los accesos a un refugio antiaéreo que comenzó a construirse allí en abril del año 1938.

Pasado el tiempo, los estudios del equipo del arqueólogo Juan José Cano y el del antropólogo Jesús Herrerín , de la Universidad Autónoma de Madrid, realizados por encargo de la consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, arrojaron luz sobre el origen de estos restos humanos hallados: eran miles de huesos procedentes probablemente de una «monda» o vaciado de las tumbas existentes en la cercana iglesia de los Desamparados.

Más de 90 cadáveres entre los cuales muchos aparecían con la cabeza partida por golpes de sable de la caballería. Había sobre todo hombres, pero también mujeres, algunas incluso embarazadas en el momento de encontrar la muerte; y también 18 niños.

Del análisis a fondo del osario se obtuvieron datos que hicieron posible dibujar lo que ocurrió en su día: muy probablemente, se señalaba en las conclusiones del estudio, una carga de caballería que pudo producirse en una horquilla temporal que va de 1625 a 1808. Dado que los daños detectados en los cráneos tenían apariencia de haber sido realizados por sables y desde arriba, todo indica que fueron golpeados desde los caballos. También se localizaron lesiones provocadas por golpes de machetes o hachas, y de bastones o porras. Los expertos apuntaban posibilidades: pudo ser en el Motín de Esquilache, en marzo de 1766, cuando se produjo una carga de la Guardia Valona que afectó a hombres, mujeres y niños. O en el Motín contra la Guardia Chamberga, de 1670; o en el de los Gatos, en 1699, por el aumento del precio del pan; o en el Motín de Corte de 1764, que incluyó cargas de caballería cerca del Palacio del Buen Retiro.

Como saben los expertos, los huesos hablan, incluso muchos siglos después. Por el estado de estos sabemos de las condiciones de vida en Madrid en ese momento, entre los siglos XVII y XVIII: muy deficientes condiciones de higiene y cuidado corporal, muchas infecciones en la boca, pérdidas dentales, artrosis en las articulaciones por la actividad física exigente, y varios casos de sífilis.