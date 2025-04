La huelga de basuras se enquista: los sindicatos dejan la negociación al sentirse coaccionados

La reunión de esta tarde entre empresas y sindicatos a propósito de la huelga de basuras que lleva ya cinco días llenando los contenedores de la capital ha vuelto a fracasar. «Después de cuatro meses de negociaciones, dos actos de conciliación y un decreto de la alcaldía de fijación de servicios mínimoslas empresas se han descolgado diciendo que van a demandar a los miembros del comité de huelga. Naturalmente esto es algo surrealista, es algo que nunca se ha vivido en el sector, por lo que tanto los miembros de UGT como los de CCOO y RSU se han marchado al recibir una amenaza en una mesa que era para negociar y no para recibir coacciones«, explican a este diario fuentes de RSU, el sindicato mayoritario.

Tras la reunión, en un comunicado enviado a los medios, las adjudicatarias han defendido que la huelga "adolece de varios defectos legales", por lo que es "ilegal". Por este motivo, continúan, han presentado la correspondiente instancia al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje.

«La cosa pinta mal», asumen, pues hay «bastante enfado en el sector». «Si no hay posteriores movimientos por parte de las empresas o la alcaldía, que debería mediar inmediatamente, el conflicto se va enquistar y va a ser un verdadero problema para la ciudad de Madrid», asumen.

«Nosotros, desde luego, le pedimos tanto a las empresas como a los trabajadores que se sienten a negociar. Nos parece que no es procedente que en estos momentos no estén sentados y nuestro mensaje es claro, no se deben levantar de una mesa mientras no haya un acuerdo porque hablamos de una cuestión lo suficientemente seria para la ciudad de Madrid como para que no estén siquiera sentados a negociar», ha manifestado esta mañana el regidor, José Luis Martínez-Almeida.

Además, esta mañana el consistorio ha vuelto a exigir el cumplimiento de los servicios mínimos del 50%, ya con sanciones. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movildiad, Borja Carbante, y el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, se ha reunido con representantes de FCC, la UTE formada por Valoriza, Acciona y OHL y la de Prezero y Urbaser para comunicarles que se les impondrá una sanción de 1,6 millones de euros por el quebrantamiento de los servicios mínimos (el 50%) fijados hasta el jueves. Además, les trasladó el responsable del ramo, se sumarán diariamente nuevas cantidades. «Se va a aplicar el régimen sancionador en su máxima expresión», advirtió Carabante.

Incumplimientos

Por su parte, fuentes de CC.OO. defienden que los trabajadores del servicio «están cumpliendo con los servicios mínimos al cien por cien». «El problema será de las empresas», añaden. Estas, por su parte, sostienen que diariamente se cubren todos los servicios mínimos decretados, "pero su ejecución se ve afectada por los continuos sabotajes a los vehículos". Anoche hubo daños leves a seis camiones en Tetuán y contenedores ardiendo en calle Melquiades Álvarez y Avenida Reyes Católicos.

Este mismo sindicato denunció ayer ante la Inspección Provincial de Trabajo al Ayuntamiento de Madrid y a las empresas concesionarias de la recogida de basuras por «vulnerar el derecho de huelga», informaron en un comunicado. El sindicato asegura que el Selur, el Servicio Especial de Limpieza Urgente del Ayuntamiento de Madrid, que no está afectado por el conflicto laboral, «ha intervenido durante estos días realizando recogidas de basura que exceden claramente los servicios mínimos decretados, sustituyendo de facto a los trabajadores en huelga».

Fuentes del área insisten en que no se está vulnerando el derecho a la huelga, sino que el Selur ha actuado «para garantizar la accesibilidad en aceras intransitables y calzadas y en accesos a papeleras y contenedores de cartón y vidrio para su uso y vaciado», ya que la huelga no afecta a esta recogida selectiva de residuos.

Horas antes, el alcalde, ya había advertido de que iban a proceder «si es necesario y de manera inmediata a la recogida de los residuos que no se están recogiendo como consecuencia del incumplimiento de los servicios mínimos. Sobre cómo se produciría esa recogida inmediata, el alcalde ha explicado que están «viendo diversas alternativas en estos momentos». «Puede ser a través de servicios municipales, que en determinados casos ya están actuando. Puede ser también a través de servicios externos al Ayuntamiento pero, en todo caso, lo que sí garantizo es que nosotros vamos a suplir el incumplimiento de los servicios mínimos», ha remarcado.