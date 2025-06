Hosteleros de La Latina plantan cara a las despedidas de soltero

La llegada del buen tiempo, la cercanía de las bodas y que Madrid, en lo que respecta al turismo, se encuentra en su mejor momento son los factores que explican que en las calles de la capital ya no resulte extraña la presencia de grupos grandes con disfraces llamativos ... , gorros de todos los tipos y colores, camisetas con el rostro de uno de ellos y objetos, en ocasiones, que gritan falta de decoro. La ciudad es desde hace años escenario de despedidas de soltero integradas tanto por turistas procedentes de otras provincias españolas como extranjeros. Sin embargo, los hosteleros, lejos de estar en contra de la diversión y un momento de celebración entre amigos, prefieren tener el bullicio fuera de sus negocios. Y los carteles colgados en las puertas que prohíben la entrada a estas personas han conseguido ahuyentar a la potencial clientela sumida en la euforia de esta celebración.

La emblemática calle de la Cava Baja, en pleno Madrid de los Austrias, alberga decenas de tabernas, restaurantes y bares que invitan a tomar vermut o unas tapas con familiares o amigos. En el número 42 se encuentra el bar Lamiak, en cuya puerta se puede ver claramente un cartel que reza «Despedidas de soltero. No, gracias». Juan, el dueño, lo colocó hace ya casi una década y no está en sus previsiones retirarlo.

Sin embargo, esta medida restrictiva no ha estado vigente desde que abrió el negocio en 2002. «Independientemente de lo que viéramos en la calle las dejábamos pasar, pero luego nos dimos cuenta del tipo de ambiente que generaba», explica a este periódico. La decisión la tomó una noche en la que simultáneamente se juntaron en el interior de su local dos despedidas. «Estaba hablando con un amigo de Bilbao que vino y me di cuenta de lo que se estaba formando. Estos grupos no solo interactuaban entre ellos sino también con otras personas que tan solo venían a cenar tranquilamente. Ahí, me di cuenta de que era insoportable y la clientela acababa levantándose y yéndose al ver esta situación. Por ello decidí ponerle fin a esto», detalla.

Noticia Relacionada La grotesca estampa de un fin de semana en Córdoba: «Qué hartura de despedidas de solteros» Carolina Álvarez Álvarez Un vídeo en TikTok muestra varias despedidas de soltero en los alrededores de la Mezquita de Córdoba, generando críticas sobre el impacto del turismo

Así, manteniéndose firme ante los intentos de estos fiesteros de entrar, decidió plantar cara a estos grupos y les negaba el acceso. «No, no y no. Incluso a conocidos», apunta este bilbaíno. Su restaurante, en cuyo sótano llegó a actuar Joaquín Sabina en los años ochenta, volvió a recuperar la identidad que buscaba y el jazz de fondo se volvió a escuchar en las comidas y cenas sin el vocerío ni el jolgorio habitual de la calle.

Mayor implicación

Su actitud acabó contagiando a otros hosteleros de la zona que, conscientes de cómo estas celebraciones afectaban al ambiente del barrio, decidieron prohibir el acceso a sus negocios. «No queremos que esto se convierta en la calle Laurel de Logroño», señala. Esta vía, llena de bares y restaurantes, es ya un destino predilecto de las despedidas de soltero, y los hosteleros madrileños tienen claro que sus negocios no están para acoger comportamientos incívicos.

La única reseña negativa que tienen el café-bar La Duquesa, situado junto al Mercado de la Cebada, se la pusieron hace 3 semanas. «Hemos ido 14 chicas de despedida tranquilas, el bar vacío y directamente no nos han dejado ni entrar para tomar una cerveza rápida», apunta el comentario. A lo que el propio negocio, respondía: «No aceptamos despedidas en el bar. Apreciamos más la tranquilidad de nuestros clientes que vuestras 14 cañas». Juanma, el dueño, también es otro de los hosteleros que evitan a toda costa este tipo de celebraciones. «Si quieren adueñarse del bar que lo alquilen», asegura a este periódico tras la barra. «No me interesa para nada que vengan aquí. Tengo clientes que vienen todos los días, ellos no. No son bien recibidos», apunta.

«No son bien recibidas estas fiestas en mi local. Tengo clientes que vienen todos los días, ellos no» Juanma Dueño del bar La Duquesa

Como estos dos empresarios, más bares de la zona han ahuyentado a esta clientela y son conscientes de la efectividad de que si no les atienden «no vendrán más».

Izq., Juanma, dueño de La Duquesa. Dcha, un cartel contra las despedidas en un bar madrileño tania sieira

Además, saben que el turismo de borrachera acaba atrayendo otro tipo de situaciones que llevan a que la zona acabe «muriendo de éxito», asegura el dueño del bar Lamiak. «Hace años en la calle Huertas no se podía caminar tranquilamente porque los tiqueteros se te echaban encima e incluso te perseguían para insistirte», continúa. Es esta misma situación la que quieren evitar porque no solo resulta molesto para aquellos que van a consumir en sus negocios, sino que incluso si se forma un poco de cola y hay gente esperando a entrar se acercan a intentar captarles. «Nos acaba perjudicando».

Sin embargo, no todos los hosteleros ven esta situación de la misma manera ya que hay bares de la zona que sí les atienden. La plaza de Tirso de Molina, donde hoy ocupan el espacio las lonas y materiales de obra, también es punto de reuniones para despedidas de soltero. Ahí, se organizan yinkanas y retos y se ocupan las amplias terrazas de los bares y su presencia es mejor recibida que en la Cava Baja y la plaza de la Cebada.

«Estamos acostumbrados al ruido. El problema está cuando estos grupos se quieren hacer notar» Saturnino Vera Presidente AV Cava-La Latina

Junior regenta La Parrilla Gallega y señala que acepta a estos grupos tanto en el interior como en las mesas del exterior. «Aquí claro que tienen hueco. Eso sí, depende de cómo se comporten», asegura a este periódico. Hace unos días tuvieron problemas con unas chicas, que montaron «un espectáculo» y no tuvieron reparo en indicarles que deben mantener las formas.

Molestias a los vecinos

Aunque los hosteleros se ven afectados por esta actividad turística, no son los más perjudicados. Los vecinos llevan años reclamando mayor control ante las actitudes de estos grupos, que suelen ser bastante numerosos. «Ya no es el ruido, porque somos conscientes de que nuestra zona tiene mucha afluencia de gente. El problema llega cuando un grupo numeroso se quiere hacer notar», explica a ABC Saturnino Vera, presidente de la Asociación de Vecinos Cava-La Latina. «Hay que tener en cuenta también que nuestra zona es histórica y mucha gente que quiere conocer esta parte de Madrid con un guía se sienten extrañados al ver estas situaciones en la calle», apunta.

Eso sí, estas celebraciones en los últimos años han ido disminuyendo y Vera cree que la resistencia de los bares a recibirles es la principal razón: «Y los vecinos lo agradecemos».

«Aquí tienen hueco siempre. Eso sí, depende también de cómo se comporten» Junior Dueño de La Parrilla Gallega

En Madrid, como en otras ciudades de España, existen medidas para reducir el impacto de estas celebraciones y enfocadas en comportamientos que puedan ser perjudiciales, ir en ropa interior por la calle o con objetos como muñecas hinchables o que representen genitales. Las multas por incumplimiento de estas normas pueden ascender a los 750 euros.

No obstante, el presidente de la asociación de vecinos de esta céntrica zona de la capital insiste en endurecer los controles para que se cumplan las ordenanzas para poner coto a estos comportamientos. «Deben hacer cumplir las normas de convivencia. Al final la policía tan solo acude cuando la llamas», asegura.