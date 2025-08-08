Suscribete a
El antiguo Hospital del Aire renace como centro de terapias de lujo tras 20 años cerrado

Las obras en este enclave histórico de Arturo Soria, que ya han comenzado, se prolongarán casi dos años

Estado actual de las obras del futuro centro sanitario en los terrenos que ocupó el Hospital del Aire
Estado actual de las obras del futuro centro sanitario en los terrenos que ocupó el Hospital del Aire Guillermo Navarro
Helena Cortés

Helena Cortés

Madrid

En medio de la calle Arturo Soria, a la altura del cruce con Natalia de Silva, un obrero da el alto a varios vehículos para permitir la salida de un camión cargado de materiales de la inmensa parcela (más de 28.000 metros cuadrados) que ... ocupó el antiguo Hospital del Aire, cerrado en 2003. Y casi olvidado, hasta ahora. En el interior de esta manzana, alrededor de una veintena de operarios con maquinaria pesada están ya empezando a mover tierras. A pie de obra, se comenta que son solo los primeros pasos para la construcción de otro centro sanitario. Y al menos, añaden, tienen todavía faena para año y medio. Sin embargo, no es un complejo hospitalario tradicional lo que ocupará esta parcela, sino «un centro sanitario con internamiento, innovador en el sector sanitario por su acercamiento de la medicina preventiva y personalizada al bienestar de las personas», según reza la licencia urbanística aprobada en enero de este año. No es el primer coloso de este tipo que se abre en la capital. Quirónsalud abrió en 2022 en la Torre Caleido el centro médico-quirúrgico Olympia, centrado en el deporte, la prevención y el bienestar.

