El horno de más de 15 metros de 1881 que se esconde en el parque del Oeste

HISTORIAS CAPITALES

Algo resentida por el paso del tiempo, se encuentra perfectamente custodiada por la unidad de Policía municipal de Moncloa

Una de las mejores cerámicas artísticas de Europa nació en esta fábrica española

La Tinaja, en la instalación de Policía Municipal en el parque del Oeste
La Tinaja, en la instalación de Policía Municipal en el parque del Oeste TANIA SIEIRA
Sara Medialdea

Madrid

Quienes pasean por el Parque del Oeste se topan, casi sin quererlo, con una curiosísima construcción, una enorme chimenea de cocción de cerámica que parece una tinaja invertida, y que es conocida popularmente por esa apariencia como 'la Tinaja'. Es el vestigio que queda ... de lo que fue Real Fábrica de Loza de la Moncloa, y ha soportado el paso del tiempo: prácticamente 150 años, y sigue en pie, custodiada por la Unidad Integral de Policía Municipal de Moncloa Aravaca.

