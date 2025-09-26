Un hombre pierde cuatro dedos tras sufrir una explosión mientras manipulaba armas de avancarga en su domicilio

Suscribete a
E. G.

Madrid

Un hombre de 58 años ha resultado gravemente herido tras perder por completo cuatro dedos de la mano izquierda tras sufrir una explosión mientras manipulaba armas de avancarga, actividad para la que disponía de las licencias correspondientes de tenencia y manipulación, según fuentes policiales.

El incidente tuvo lugar este jueves, alrededor de las 22.00 horas, en una vivienda situada en el número 43 de la calle Salitre, en Embajadores.

Además de la amputación, la víctima presenta lesiones en el ojo izquierdo que afectan a su visión, así como heridas en el tórax y en los miembros inferiores. Fue atendido en el lugar por sanitarios del Summa 112 y trasladado posteriormente al Hospital de La Paz, donde permanece con pronóstico grave.

En el operativo intervinieron también una dotación de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, mientras que la investigación del suceso ha quedado en manos de la Policía Nacional.

