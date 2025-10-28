Un hombre de 40 años con problemas psiquiátricos se atrinchera en una vivienda en Leganés

Un hombre de 40 años aquejado de problemas psiquiátricos se ha atrincherado este martes en su vivienda de la avenida María Guerrero, en la madrileña localidad de Leganés.
Así lo han trasladado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid y la Jefatura Superior ... de Policía de Madrid. Alrededor de las 17 horas los padres del varón han llamado para informar de que había sufrido un «brote» y se había refugiado en su casa.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete