Un hombre de 40 años con problemas psiquiátricos se atrinchera en una vivienda en Leganés

Un hombre de 40 años aquejado de problemas psiquiátricos se ha atrincherado este martes en su vivienda de la avenida María Guerrero, en la madrileña localidad de Leganés.

Así lo han trasladado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid y la Jefatura Superior ... de Policía de Madrid. Alrededor de las 17 horas los padres del varón han llamado para informar de que había sufrido un «brote» y se había refugiado en su casa.

Noticia Relacionada Detenido el hombre atrincherado en Brenes como autor del crimen de Dos Hermanas y decomisada la pistola usada en los hechos Fernando Barroso Vargas La Policía Nacional ha desplegado un importante dispositivo, con agentes GEO, en la calle Julián Grimau, «blindada» de principio a fin y donde han desalojado a muchos vecinos de sus casas Al lugar han acudido dos dotaciones de bomberos, Policía Local, Policía Nacional y Summa112 como prevención con una UVI móvil y una unidad de psicólogos. Por el momento, el hombre se encuentra solo en su domicilio, y la Policía Nacional está mediando para que salga de la vivienda.

