Un hombre de 40 años con problemas psiquiátricos se atrinchera en una vivienda en Leganés

Sus padres han avisado a la Policía de que su hijo había sufrido un brote

La avenida María Guerrero de Leganés, donde se ha atrincherado el hombre
La avenida María Guerrero de Leganés, donde se ha atrincherado el hombre

Europa Press

Un hombre de 40 años aquejado de problemas psiquiátricos se ha atrincherado este martes en su vivienda de la avenida María Guerrero, en la madrileña localidad de Leganés.

Así lo han trasladado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid y la Jefatura Superior ... de Policía de Madrid. Alrededor de las 17 horas los padres del varón han llamado para informar de que había sufrido un «brote» y se había refugiado en su casa.

