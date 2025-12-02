A las cuatro de la madrugada de este martes, Samur-Protección Civil ha atendido a un varón de 29 años que presentaba dos heridas de arma blanca en la espalda en la calle Juan Español, en el distrito de Usera. Los sanitarios estabilizaron al herido ... en el lugar y, debido a la gravedad de las lesiones, lo han trasladado de urgencia al Hospital 12 de Octubre.

Además, los equipos de emergencias han asistido a un segundo hombre que también presentaba una herida leve por arma blanca en la espalda. Este paciente ha rechazado ser trasladado a un centro hospitalario tras recibir atención sanitaria.

Según ha podido saber ABC, el incidente está relacionado con una discusión previa en la calle Gabriel Usera, tras la cual se produjeron las agresiones. Como resultado, han sido detenidos cuatro hombres, con edades comprendidas entre los 27 y los 35 años. Los arrestados son de nacionalidades ecuatoriana, venezolana y colombiana. Entre los detenidos figura una de las víctimas.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.