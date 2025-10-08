Suscribete a
Un hombre de 39 años, en estado grave por un disparo en una urbanización de San Blas

Los servicios de Samur han atendido a la víctima en el interior de la urbanización, para después intubarlo, estabilizarlo y trasladarlo al hospital de La Paz con pronóstico grave

Un hombre de 39 años está en estado grave al presentar herida por arma de fuego en una urbanización de San Blas
ABC / EP

Un hombre de 39 años se encuentra en estado grave al haber sufrido herida por arma de fuego en una urbanización de la calle Campezo, en el número 14, ubicada en el distrito de San Blas, según han informado fuentes de Emergencias Madrid a ... Europa Press.

