Un hombre de 39 años, en estado grave por un disparo en una urbanización de San Blas

Un hombre de 39 años se encuentra en estado grave al haber sufrido herida por arma de fuego en una urbanización de la calle Campezo, en el número 14, ubicada en el distrito de San Blas, según han informado fuentes de Emergencias Madrid a ... Europa Press.
Sobre las 20.15 horas, Samur-Protección Civil ha recibido el aviso alertando de que un hombre había sufrido una herida por arma de fuego que le ha causado lesiones en la cara, el cuello y el tórax.
Herido por arma de fuego en calle Campezo, #SanBlas.@SAMUR_PC atiende a un varón con lesiones en cabeza y tórax.
Estabilizado y trasladado grave a un centro hospitalario.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete