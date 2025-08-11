Suscribete a
Herido grave un trabajador al quedar atrapado por una máquina en una planta de reciclaje en Valdemingómez

El hombre, de 46 años, ha sufrido quemaduras de tercer grado en la espalda y otras de segundo y primer grado

EP

Un trabajador de 46 años ha resultado herido de carácter grave la mañana de este lunes al quedar atrapado por una máquina en una planta de reciclaje de una yesería en Valdemingómez, en Madrid.

El accidente laboral ha tenido lugar sobre las 11.00 horas en una planta ubicada en el Camino de Yesería Valenciana cuando, por causas que están siendo investigadas, el trabajador ha quedado atrapado en una máquina de separación de material.

Como consecuencia del incidente, el hombre ha sufrido quemaduras de tercer grado en un 4% de la espalda, así como otras de segundo y primer grado en otro 4%, ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunicad de Madrid.

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han rescatado al herido de la máquina en la que había quedado atrapado. Tras ser atendido en el lugar por sanitarios del Summa 112, ha sido evacuado en helicóptero hasta el Hospital de La Paz, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave.

Al lugar han acudido agentes de la Policía Municipal, que se han hecho cargo de la investigación para tratar de determinar las circunstancias en las que se ha producido el accidente.

