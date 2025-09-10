Herido grave un joven tras ser atropellado por un conductor que se da a la fuga en Madrid

Policía Municipal de Madrid y Samur-Protección Civil en el lugar del atropello

Un joven ha resultado herido de gravedad esta noche tras ser atropellado por un coche que posteriormente se dio a la fuga en el distrito madrileño de Tetuán, informan desde Samur-Protección Civil. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación y busca al conductor del vehículo.

Los hechos se han producido en torno a media noche en la calle de Padre Rubio, situada cerca del parque de la Ventilla, en el mencionado distrito de la capital. Hasta ahí se han trasladado los sanitarios de Samur, que han atendido al varón que presentaba lesiones muy graves en una pierna además de una hemorragia masiva, que lo ha dejado en una situación de inestabilidad en el sistema cardiovascular.

#Atropello en Padre Rubio, #Tetuán @SAMUR_PC estabiliza y traslada a hospital a un joven que ha sufrido lesiones muy graves en una pierna tras ser atropellado por un turismo cuyo conductor se ha dado a la fuga@policiademadrid se ha hecho cargo de la investigación pic.twitter.com/1hP2NSCIRC — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 9, 2025

Los profesionales le han estabilizado y trasladado a un centro hospitalario en estado de gravedad.

La Policía Municipal, que se ha hecho cargo de la investigación de lo sucedido, busca ahora al conductor y ocupantes, en el casi de haberlos, del vehículo fugado.