Herido grave un conductor que triplicaba la tasa de alcoholemia tras chocar contra un VTC en Carabanchel

Un joven de 27 años, que circulaba en sentido contrario y triplicaba la tasa de alcohol en sangre permitida, ha resultado herido de gravedad la noche de este viernes tras chocar contra un VTC, cuyo conductor también fue atendido por los sanitarios pero con pronóstico ... leve, en el distrito de Carabanchel.

Los hechos se produjeron en torno a las 20.30 horas, cuando la víctima grave de la colisión conducía por la avenida de los Poblados sin respetar las indicaciones de circulación contra el otro vehículo, que sí que lo hacía en sentido correcto.

Los primeros en llegar para atender a los heridos fueron sanitarios de Summa 112 Comunidad de Madrid. A la llegada de Samur-PC, a la mencionada vía asistieron al conductor del VTC, en estado leve y que logró salir por su propio pie de su coche . Sin embargo, el herido de gravedad quedó atrapado por la colisión y tuvo que ser rescatado por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Tras sacarle del vehículo, fue trasladado con preaviso y pronóstico grave hasta el hospital 12 de Octubre, informa Emergencias Madrid. La Policía Municipal se encargó del atestado.

#Accidente frontal en avenida de los Poblados.@BomberosMad rescata a un conductor de 27 años atrapado tras chocar contra un #VTC que circulaba en el sentido correcto. @SAMUR_PC lo estabiliza y traslada grave al 12 de octubre.@policiademadrid realiza el atestado. pic.twitter.com/rVZAYpfmdr — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 24, 2025

El joven circulaba en sentido contrario y además triplicaba la tasa de alcoholemia -0,5 g/l de alcohol en sangre-, informan fuentes policiales a este periódico.