Heridas graves una mujer y su hija de siete años tras ser atropelladas por un vehículo en Parla

La menor fue desplazada cinco metros tras el atropello y sufrió un traumatismo craneoencefálico moderado

Los servicios de emergencia en el lugar de los hechos. Emergencias Madrid

Una mujer de 49 años y su hija de siete han resultado heridas de gravedad tras ser atropelladas por un turismo en la localidad de Parla, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.

El accidente ha tenido lugar este viernes ... a las 18.40 horas a la altura del número 5 de la Avenida de las Lagunas. Efectivos de Cruz Roja, SUMMA112 y Policía Local han acudido al lugar de los hechos.

