Herbalife Night Run Madrid: horarios, recorrido y cortes de tráfico previstos por la carrera

El Estadio Riyadh Air Metropolitano acogerá por segundo año consecutivo el evento deportivo nocturno Night Run Metropolitano 2025. Su primera edición tuvo lugar el 30 de noviembre de 2024, estableciendo con ello el comienzo de una tradición que combina el running, el espectáculo ... y la atmósfera de la casa del Atlético de Madrid.

Este sábado 25 de octubre se revivirá un evento que reúne a cientos de corredores de todas las edades, desde los más pequeños, con una carrera destinada a ellos, hasta los más veteranos en estas lides.

Lo del año pasado fue increíble… ¿repetimos?



🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♀️Carrera nocturna pasando por el interior del Riyadh Air Metropolitano el 25/10/2025



Horario y recorrido de la Herbalife Night Run Madrid

Se celebrarán dos carreras este sábado en el Herbalife Night Run Madrid. La primera de ellas, Carrera KIDS, comenzará a las 17:30 horas y estará dividida por edades y diferentes distancias para adaptarse a las categorías benjamín (6 y 7 años), alevín (8 y 9 años), infantil (10 y 11 años) y cadete (12 y 13 años). Las vueltas se realizarán únicamente en el interior del estadio.

Después, a las 19:30 horas, tendrá lugar la carrera 6K, a partir de los 14 años, que contará con una prueba masculina y otra femenina.

La salida y la llegada será en la fan zone del Riyadh Air Metropolitano en un recorrido de seis kilómetros por el barrio San Blas/Canillejas (idéntico al de la edición de 2024) que incluye el paso de los corredores por el césped del estadio antes de la llegada a meta. La mayor parte de la carrera transcurre por la Avenida Luis Aragonés hasta llegar a la Glorieta Carlos Llamas.

Cortes de tráfico previstos por la carrera Herbalife Night Run Madrid

Los cortes de tráfico se producirán apenas en las calles afectadas por el recorrido; es decir, la Avenida Luis Aragonés y la Glorieta Carlos Llamas, puesto que los aledaños del Estadio Riyadh Air Metropolitano, incluido el Parking Sur del recinto, son los otros puntos de paso de la carrera.