Henry Méndez pide perdón tras sus declaraciones contra «los rojos»: «España es un país libre»

El cantante dominicano Henry Méndez ha difundido un comunicado oficial después de la polémica generada por sus declaraciones en un concierto, en las que aseguró: «Vota a… ¿cómo se llama? A Abascal, vota a Mariano Rajoy, vota a quien te dé la gana. Yo no soy socialista, ¡odio a los rojos!». El artista, que tiene previsto actuar el próximo 13 de septiembre en las fiestas de Villa de Vallecas, ha querido zanjar la controversia pidiendo disculpas y defendiendo la libertad de expresión.

En el escrito, Méndez insiste en que no guarda odio ni rencor hacia nadie y explica que su comentario surgió en «un intento de frenar los cánticos ofensivos» contra el presidente Pedro Sánchez, que se repiten en algunos eventos musicales. «No tolero la falta de respeto a nada ni a nadie», afirmó, calificando de «desafortunada» la frase que provocó la polémica.

El artista subraya que el vídeo difundido en redes sociales no refleja la totalidad de lo sucedido sobre el escenario, sino únicamente «el momento más incómodo en el que pronunció esas palabras». A su juicio, el fragmento viralizado ofrece una imagen distorsionada de lo que realmente quiso transmitir, y convierte en escándalo lo que en realidad fue una reacción puntual para cortar un ambiente incómodo.

En cualquier caso, Méndez insiste en que su intención nunca fue ofender ni atacar a nadie y defiende que «España es un país libre y maravilloso», donde debe prevalecer el respeto a la diversidad ideológica, cultural y social. »Debe existir y considerarse la libertad de expresión y la diversidad de opiniones y puntos de vista«,argumentó el artista. Aunque, siempre debe ejercerse siempre «desde la óptica de la ética y el respeto».

Para cerrar su mensaje, el cantante reafirmó su papel como artista y su compromiso con el público. «Mi misión social siempre la he tenido clara: expresar emociones y sentimientos tratando de llegar a lo más profundo del respetable público. ¡Viva la música!», concluyó el comunicado con el que busca dar por zanjada la polémica y centrar la atención en su próxima actuación en la capital.

Las críticas políticas

El comunicado llega tras las críticas del PSOE, cuyo concejal en Madrid Ignacio Benito exigió al alcalde José Luis Martínez-Almeida la cancelación del concierto en Villa de Vallecas, argumentando que no se puede permitir un espectáculo en el que se insulte a buena parte de los vecinos del distrito.

El ayuntamiento, sin embargo, ha decidido mantener la actuación. El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, defendió que «la cultura no tiene ideología» y aseguró que el Consistorio no comparte expresiones con lenguaje de odio, pero rechaza «la cultura de la cancelación» que, a su juicio, pretende imponer la oposición.