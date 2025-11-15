Suscribete a
Hallan los cuerpos de un hombre y una mujer de 60 años con signos de violencia en un chalé de Alpedrete

El varón presentaba dos heridas incisas y la fallecida no tenía heridas visibles pero estaba rodeada de un charco de sangre

Sanitarios de Summa 112 Comunidad de Madrid
Sanitarios de Summa 112 Comunidad de Madrid comunidad de madrid
Amina Ould

Un hombre y una mujer han sido hallados muertos la mañana de este sábado en un chalé de la localidad madrileña de Alpedrete, informa Summa 112. La Guardia Civil se encuentra investigando lo sucedido.

En torno al mediodía, los servicios de emergencias de la ... Comunidad de Madrid recibieron una aviso al 112 y acudieron hasta una vivienda unifamiliar situada en la calle de Jara del mencionado municipio.

