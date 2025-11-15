Hallan los cuerpos de un hombre y una mujer de 60 años con signos de violencia en un chalé de Alpedrete

Un hombre y una mujer han sido hallados muertos la mañana de este sábado en un chalé de la localidad madrileña de Alpedrete, informa Summa 112. La Guardia Civil se encuentra investigando lo sucedido.

En torno al mediodía, los servicios de emergencias de la ... Comunidad de Madrid recibieron una aviso al 112 y acudieron hasta una vivienda unifamiliar situada en la calle de Jara del mencionado municipio.

En el interior han encontrado los cuerpos de una mujer de 60 años, sin ninguna herida visible y rodeada de sangre, y de un hombre de la misma edad con dos heridas, una de ellas en el costado. A su llegada, tan solo pudieron confirmar el fallecimiento de estas personas. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de lo sucedido y, según ha indicado a este periódico, no se descarta ninguna hipótesis.

