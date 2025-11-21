Suscribete a
Guerra cruzada entre los Gobiernos de Sánchez y Ayuso por las deudas del Cercanías

Renfe ha presentado un requerimiento judicial contra CRTM por el impago de 47 millones de euros, y en Sol estiman que el Estado central les debe más de 250 millones de euros

El Gobierno de Ayuso reclama por carta al ministro Puente que pague los 250 millones que debe al Consorcio de Transportes

Colas en Atocha para adquirir el abono transporte de EMT, Metro y Cercanías
Renfe ha presentado un requerimiento judicial contra el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) por el impago de 47 millones de euros, correspondientes a las compensaciones estipuladas en el convenio que regula el uso del abono transporte del Consorcio en los servicios de ... Cercanías Madrid. Este acuerdo fue firmado el 17 de septiembre de 2024 y prorrogado mediante adenda el 20 de diciembre del mismo año. Según ha comunicado Renfe, si la Comunidad de Madrid continúa sin abonar las mensualidades previstas, la deuda podría superar los 100 millones de euros a final de 2025, lo que ya está generando graves tensiones de tesorería en la operadora pública.

