Guerra cruzada entre los Gobiernos de Sánchez y Ayuso por las deudas del Cercanías

Renfe ha presentado un requerimiento judicial contra el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) por el impago de 47 millones de euros, correspondientes a las compensaciones estipuladas en el convenio que regula el uso del abono transporte del Consorcio en los servicios de ... Cercanías Madrid. Este acuerdo fue firmado el 17 de septiembre de 2024 y prorrogado mediante adenda el 20 de diciembre del mismo año. Según ha comunicado Renfe, si la Comunidad de Madrid continúa sin abonar las mensualidades previstas, la deuda podría superar los 100 millones de euros a final de 2025, lo que ya está generando graves tensiones de tesorería en la operadora pública.

El convenio establece que el CRTM debe abonar a Renfe una compensación económica por el uso del abono transporte en Cercanías, así como una cuantía adicional por la recarga de estos títulos en sus instalaciones. El dinero recaudado por la venta y uso de estos abonos corresponde a Renfe, que recuerda que esta dinámica se mantiene desde la integración tarifaria y que, en el último cuatrimestre de 2022, las bonificaciones al transporte público aprobadas por el Gobierno central hicieron que el Estado asumiera dichas compensaciones, lo que supuso a la Comunidad de Madrid un ahorro anual estimado en 190 millones de euros. Por tanto, subraya la empresa pública, «es la Comunidad quien debe trasladar a Renfe el importe correspondiente a los viajeros de Cercanías, algo que actualmente no está ocurriendo».

El requerimiento judicial detalla que Renfe ha presentado las facturas correspondientes a julio, agosto y septiembre de 2025, por importes de 15, casi 12 y 20 millones de euros, además de las comisiones acordadas por la recarga de abonos. Pese a ello, el CRTM no ha efectuado los pagos dentro del plazo establecido, sin cuestionar la validez ni los importes facturados, según puntualiza la operadora.

Renfe advierte de que la situación constituye «un incumplimiento contractual grave» que está provocando perjuicios financieros relevantes y obligando a la compañía a asumir endeudamiento adicional para compensar el impago. La empresa sostiene que se ve forzada a acudir a financiación externa para mantener la operatividad del servicio, a la espera de que el Consorcio regularice la situación.

Hace tan sólo diez días, el Gobierno de Ayuso envió una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que pague «lo que debe» al CRTM, que en Sol estiman que supera los 250 millones de euros: «Que pague lo que nos debe. En este momento el Ministerio de Transportes nos debe más de 250 millones de euros y, por tanto, está poniendo en situación muy comprometida al CRTM, pero también al resto de operadores, que lógicamente forman parte de la red de transportes en nuestra región», denunció el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

En la misiva, el consejero pidió al Gobierno de Sánchez ejecutar rápidamente las inversiones que estaban previstas en el Plan de Cercanías 2018-2025 y aumentar la aportación económica que el Estado destina al transporte público madrileño, que se encuentra «congelada» en 126,89 millones de euros desde que Sánchez es presidente (un 6,33%). Según la Comunidad, una cifra muy inferior al que asume la Comunidad de Madrid (79%) y el Ayuntamiento de Madrid (12,68%).