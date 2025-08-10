Grave un joven de 25 años tras sufrir un golpe de calor en el Metro de Madrid

Una ambulancia de Madrid en una imagen de archivo.

Un joven de 25 años se encuentra en estado grave tras sufrir este sábado un golpe de calor al alcanzar una temperatura corporal de 41,9ºC en el distrito madrileño de Fuencarral.

#Golpedecalor en Ginzo de Limia, #Fuencarral. @SAMUR_PC atiende a un joven con una temperatura superior a los 41ºC.



Se han aplicado medidas activas para bajarla como sueros, manta fría o placas de hielo.

Intubado y trasladado grave a La Paz.



Colabora @policiademadrid pic.twitter.com/bED7C3Jzfa — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 9, 2025

Según ha precisado una portavoz de Emergencias Madrid a Europa Press, el afectado se sintió indispuesto en la estación Herrera Oria, línea 9 de Metro de Madrid. El joven, que se mostraba muy desorientado y con bajo nivel de consciencia, fue acompañado por personal de seguridad hasta el exterior de la instalación.

Tras el aviso, poco antes de las 21 horas, Samur-Protección Civil se movilizó hasta el lugar y compruebó a través de una sonda que el hombre alcanzaba una temperatura central del cuerpo de 41,9ºC.

Los sanitarios iniciaron entonces maniobras para intentar bajar la temperatura corporal con manta de frío y placas hielo, aplicando además sueros fríos. Tras ser estabilizado e intubado, el joven fue trasladado con pronóstico grave al Hospital Universitario de La Paz.

Desde Emergencias Madrid han indicado a Europa Press lo extraordinario de alcanzar una temperatura corporal de ese calibre, cuyas causas todavía se desconocen.