Los grandes himnos de Eurovisión, en el Auditorio Nacional: Eurocanción Sinfónica, esa diva con batuta

Los eurofans están de enhorabuena porque el próximo jueves 3 julio, a las 19.30 horas, el Auditorio Nacional (Madrid) acoge un evento sin precedentes. Un concierto organizado por el Grupo Talía, con los grandes éxitos de Eurovisión interpretados por la Orquesta Metropolitana de Madrid y el Coro Talía, dirigidos por Silvia Sanz Torre, conocida por sus innovadores versiones sinfónicas de temas musicales del pop, rock y sobre todo por el famoso concierto Música y Juguetes que se celebra desde 2011 en el Auditorio Nacional con gran afluencia de público y excelentes críticas por su originalidad.

El repertorio de Eurocanción Sinfónica ha sido adaptado en exclusiva para este concierto a su versión para orquesta y coro por Alejandro Vivas. Los asistentes disfrutarán de dos horas de concierto, con 70 músicos en el escenario y más de 100 voces que componen el reputado Coro Talía. Este extraordinario concierto incluye canciones como Waterloo de Abba, Euphoria de Loreen o Voilà de Barbara Pravi y Amar Pelos Dois de Salvador Sobral, y las entradas tienen descuentos a través de Oferplan.

¿Cómo surge esta idea?

Un concierto dedicado a los grandes éxitos de Eurovisión es algo que nos ronda en la cabeza desde hace varias temporadas. En el Grupo Talía trabajamos para acercar cualquier tipo de música al público y después del éxito de nuestros conciertos de Pop y Rock sinfónico, el de Música y Juguetes o Música de cine, creíamos que era el momento de innovar con este Eurocanción Sinfónica.

¿Cómo se seleccionan las canciones «orquestables» para este espectáculo?

Hemos tenido que hacer primero un análisis de muchísimas canciones desde la primera edición, porque no queríamos que fuese solo un concierto de las ganadoras. Hay muchos temas que tienen una calidad compositiva fantástica y que también merecían ser interpretados. Por supuesto otras se nos han quedado en el tintero por ser muy complicado que se pudieran escuchar con una gran orquesta sinfónica y un coro de casi 100 voces. Había tanta selección que ya hemos dejado algunas decididas para la siguiente edición de Eurocanción Sinfónica que esperamos realizar en 2026.

¿Como describiría la transformación que le dais a las canciones? ¿Qué géneros se entrecruzan en el repertorio?

Nuestra propuesta es mantener la estética original, pero fusionando el poder expresivo de la orquesta con la riqueza armónica y emocional del coro. Vamos a encontrar desde baladas orquestales con toques de jazz o fado (Amar pelos dois), hasta adaptaciones de pop electrónico épico (Euphoria, Rise Like a Phoenix) que adquieren una dimensión cinematográfica. También hay espacio para la música tradicional europea (Fairytale, Soul of the Steppe) y para guiños retro con arreglos más teatrales o festivos (Volare, Save Your Kisses for Me).

¿Qué canciones del repertorio le parecen las de mayor calidad compositiva?

Amar pelos dois, Voilá y Rise like a Phoenix son piezas maravillosas y muy completas. Además, las versiones que se interpretarán en el concierto para orquesta y coro son realmente ricas en armonías y voces.

¿Cuál ha sido la eurocanción más difícil de orquestar, y por qué? ¿Ha habido alguna que hayan dejado por imposible?

Todas han sido complicadas pues conseguir que todas las voces orquestales y corales tengan su protagonismo es difícil. Podría decir que Euphoria de Loreen pues su fuerza radica en una producción electrónica muy minimalista que no es fácil traducir al lenguaje orquestal. También ha sido muy desafiante Soul of the Steppe, que combina elementos de varias canciones ucranianas con mucha carga rítmica y referencias folklóricas.

Musicalmente, ¿qué le parece 'Esa diva'? ¿Cómo ha sido el trabajo de arreglos y demás con esta canción?

Se ha intentado mantener toda la esencia de la pieza original respetando el carácter español que caracteriza a la canción.

¿Qué le pareció el resultado de la participación española en Eurovision este año?

Más allá del puesto en la clasificación, lo interesante de la participación española este año es que se apostó por una propuesta muy personal, con una identidad muy marcada. Eso siempre es valiente en un festival como Eurovisión, donde competir significa a veces buscar un equilibrio difícil entre autenticidad y conexión con un público muy diverso. Personalmente creo que el puesto 24 comparativamente con el resto de las canciones no fue del todo justo.

¿El proyecto «Música y juguetes» sigue en marcha? ¿Cómo será la próxima edición?

Por supuesto. Música y Juguetes es un proyecto al que tenemos muchísimo cariño, porque conecta los juguetes, la imaginación y la música en un formato totalmente inesperado. La respuesta del público (sobre todo el familiar) ha sido fantástica durante 12 años, y eso nos anima a seguir explorando nuevas ideas. Así que nos veremos en el Auditorio en enero de 2026 para escuchar música de cine, de dibujos animados y música clásica interpretada con juguetes.