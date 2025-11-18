'Grandes del Gospel', las voces que traen la Navidad

Todos los años desde 1994, casi a la vez o incluso antes de que abran sus puertas los mercadillos tradicionales, hay un festival de música en la capital que cuando empieza a sonar, significa que estamos a las puertas de las Navidad. Es el ciclo ... de 'Grandes del Gospel', que en esta XXXI edición traerá al teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa los mejores nombres del género a nivel internacional.

Del 28 de noviembre al 13 de diciembre, esta cita que ya es un clásico navideño en Madrid regresa a la Sala Guirau de este espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, que será la sede principal de un festival que se consolida un año más como la casa del góspel en la capital y principal referencia en el circuito de este tipo de música en España.

Esta nueva edición viene marcada por «la calidad artística, la profundidad espiritual y la tradición viva del góspel afroamericano», describen sus organizadores, y ofrecerá una programación que resume lo que ha sido 'Grandes del Gospel' a lo largo de este tiempo.

Para ello el ciclo va a reunir a cuatro formaciones corales internacionales, exponentes del más puro y vibrante espíritu del góspel. La primera será Chicago Mass Choir, conocidos como auténticos embajadores del góspel, que regresan con su espectáculo 'Sweet Home Chicago', un homenaje a la ciudad que los vio nacer y al legado imborrable de los pioneros del góspel urbano, recorriendo los grandes clásicos de los años 30, 40 y 50 del siglo XX, en un viaje por un estilo musical que ha trascendido fronteras para conmover a audiencias de todos los rincones del planeta. Podrá verse los días 28, 29, 30 de noviembre y 2, 3 y 5 de diciembre (20 h, desde 39 euros).

Desde el sur de Estados Unidos, las voces de South Carolina Gospel Choir llenaran el teatro de fuerza, esperanza y redención los días 4, 6 y 7 de diciembre (20 h, desde 39 euros). En esta ocasión rendirán tributo en la Navidad del 2025 a Michael Jackson, la leyenda que cambió para siempre la historia del espectáculo, incluyendo una selección de temas profundamente espirituales del rey del pop como 'Keep The Faith'.

El 6 de diciembre (17.30 h, 20 euros), 'Oh Madrid Happy Day!!!' presentará a la Coral Góspel de Madrid con su nuevo espectáculo 'Afrogospel', donde se cantarán cantarán temas de la iglesia afroamericana y temas actuales del góspel africano, siempre en versión original, transmitiendo la energía, emoción y esperanza del góspel desde sus raíces, y bajo la experta dirección artística de Nancy Roncesvalles, directora artística del Coro Gospel de Madrid desde sus inicios (1997).

El turno de la formación Charleston Gospel Choir será los días 9, 10 y 11 de diciembre (20 h, 36 euros), cuando se presentará una producción de 'Grandes del Gospel' que recrea en la Navidad europea la música de las iglesias negras de Carolina del Surm en un proyecto coordinado y dirigido por Mildred Daniels, ex componente de la formación Dr. Bobby Jones & The Nashville Super Choir, y Tony Washington, director y solista del coro de la iglesia baptista 'The Abundant Life Tabernacle'.

Para cerrar el cartel por todo lo alto, los días 12 y 13 de diciembre (20 h, 39 euros) se celebrará la energía de los sonidos nacidos entre los callejones de Luisiana, donde la música se mezcla con la historia y la devoción, de la mano de Sono Gospel Choir traerá, una formación históricamente vinculada al Distrito 9 de Nueva Orleans, el barrio más castigado por el huracán Katrina, que vuelve a Europa con la gira 'Spirit Of Gospel Tour'.