La Gran Vía cierra al tráfico entre las 16 y las 22 horas de este domingo por la cabalgata de la Hispanidad

El Ayuntamiento de Madrid desplegará unos 800 agentes de la Polícía Municipal para velar por la seguridad de los asistentes a los distintos eventos programados en la Hispanidad 2025, que ha arrancado este fin de semana en la capital y que terminará el 12 de octubre.

Hoy a las 13 horas, en la Plaza de Colón, está previsto el concierto gratuito de Gloria Estefan, para el que el Ayuntamiento desplegará un total de 190 agentes municipales, incluidos de paisano, especialmente de la Comisaría Central de Seguridad, de la Comisaría de Servicios Especiales, de las comisarías integrales de distrito, junto a agentes de la Sección de Apoyo Aéreo.

El segundo gran evento en el que se reforzará la seguridad será la cabalgata organizada por la Comunidad de Madrid, con Argentina como país invitado y en la que participarán delegaciones de 23 países de habla hispana, incluida Filipinas, que se une por primera vez a la fiesta. El recorrido partirá de Gran Vía a partir de las 18 horas de este domingo. Allí habrá 170 agentes municipales.

A lo largo del día se prevén cortes de tráfico por estos eventos. En concreto, desde las 16 hasta las 22 horas estará totalmente cerrada al tráfico la Gran Vía. Por su parte, el tramo de la calle Alcalá entre la Plaza de Cibeles y Gran Vía en sentido hacia Plaza de España lo hará hasta las 23 horas.

Asimismo, en función de la afluencia de público, por motivos de seguridad, se encuentra programado el cierre de algunos accesos a las estaciones de Metro de Plaza de España, de Callao y de Gran Vía, y también se verán afectadas las rutas de la EMT por Gran Vía, Alcalá/Banco de España y Plaza de España y zonas aledañas a la Gran Vía.

El dispositivo de seguridad del Ayuntamiento llegará a todos los puntos de la programación, así como a los conciertos en Plaza de España, en Puente del Rey, en Puerta del Sol o en Plaza Mayor.