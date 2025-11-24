Suscribete a
La gran obra arquitectónica para sacar del 'hoyo' a Sabatini

Los madrileños estrenan la nueva postal frente al Palacio Real, con los mismos árboles del proyecto del siglo XX, estatuas y fuentes rehabilitadas y nuevos bancos y pérgolas

Colón se rinde a 'Julia': la escultura de Plensa renueva por séptimo año

Los jardines vistos desde la calle Bailén.
Los jardines vistos desde la calle Bailén. Belén díaz
Belén Sarriá

Belén Sarriá

Sitúese en la calle Bailén, en la confluencia con la calle San Quintín. Dejando el Palacio Real a su izquierda, encontrará una gran puerta de hierro. No es nueva, pero de conocerla, notará un aire fresco. En este punto, a sus pies descubrirá un mapa ... en piedra, el 'kilómetro cero' de los jardines que tiene delante, los mismos que se construyeron entre 1933 y 1950 para sustituir el grandísimo cuartel de las caballerizas del rey, construido por Francesco Sabatini a finales del siglo XVIII para Carlos III. Usted se encuentra, por tanto, ante una de las entradas a los jardines de Sabatini, una zona verde histórica de la capital madrileña que si bien ha estado abierta al público desde los años 50, ha resultado, también, invisible al madrileño y al turista. Por ello, el Ayuntamiento ha dedicado los últimos dos años a levantar, literalmente, este espacio. Una gran obra de arquitectura para sacar del 'hoyo' a Sabatini.

