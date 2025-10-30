Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 30 de octubre

Gran maratón del queso en un mercado de Madrid: cuándo es y cuánto cuesta

Un plan definitivo para los amantes de este manjar cuyo consumo medio anual en los hogares españoles supera ya los 8,5 kilospor persona

La plaza de Cibeles se convierte en mirador del paisaje madrileño y da a conocer zonas inaccesibles de la ciudad

Diez parques con las mejores vistas de Madrid para presumir en Instagram

Gran maratón del queso en un mercado de Madrid: Cuándo es y cuánto cuesta
Gran maratón del queso en un mercado de Madrid: Cuándo es y cuánto cuesta

I. Asenjo

¿Se puede comer un maratón? Algunos desde luego, como el que tendrá lugar en el Mercado de Vallehermoso. Imaginemos porciones de queso según vayamos avanzando. Iniciamos con un Manchego curado, luego un Brie cremoso, seguimos el camino con un Cabrales o un ... Roquefort, y cerca del final alguno hecho de leche de oveja. Algunos terminarán felices, otros rodando.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app