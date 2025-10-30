Gran maratón del queso en un mercado de Madrid: cuándo es y cuánto cuesta

¿Se puede comer un maratón? Algunos desde luego, como el que tendrá lugar en el Mercado de Vallehermoso. Imaginemos porciones de queso según vayamos avanzando. Iniciamos con un Manchego curado, luego un Brie cremoso, seguimos el camino con un Cabrales o un ... Roquefort, y cerca del final alguno hecho de leche de oveja. Algunos terminarán felices, otros rodando.

Un plan definitivo para los amantes del queso, una carrera gourmet sin zapatillas. Solo es necesario tener hambre y pagar los 25 euros de la entrada. No hay medalla alguna pero quizás alguna fondue de queso azul.

Según datos del Ministerio de Agricultura, el consumo medio anual de queso en los hogares españoles supera ya los 8,5 kilos por persona, con un aumento notable en segmentos premium y de importación. Madrid, junto con Cataluña y el País Vasco, lidera la demanda de quesos europeos y especiales con maduraciones largas o sabores más intensos. Aunque históricamente el país ha sido más productor que consumidor, el interés por los quesos artesanales y de autor crece a gran velocidad.

Brie Alto

El evento lo organiza la quesería francesa Brie Alto en su Bistrot del citado Mercado de Vallehermoso y su convocatoria será un éxito entre los comedores de este manjar. Un pequeño local abierto en 2020 fundado por Richard Dhieras que organiza este tipo de eventos una vez al mes.

El evento, que se desarrollará los días 5 y 19 de noviembre y el 3 y el 17 de diciembre de 2025, busca acercar el universo del queso de autor a un público cada vez más curioso por la calidad y la procedencia de lo que come. Brie Alto, fundada por un grupo de apasionados afinadores franceses afincados en Madrid, propone un recorrido por texturas, aromas y maduraciones: desde el clásico brie de Meaux o el comté de Jura hasta quesos españoles de leche cruda como el idiazábal, el majorero o el manchego artesano.

Entradas para el Gran Maratón de Queso de Brie Alto Gran Maratón: 25 euros

Gran Maratón + 2 copas de vino: 33 euros

Gran Maratón + 2 Dobles: 32 euros

Las degustaciones estarán acompañadas por panes de masa madre, frutas secas y vinos naturales, seleccionados para realzar cada combinación.

Más allá del Gran Maratón de Queso, en su Bistrot de Vallehermoso también se puede tomar un aperitivo francés –la carta incluye desde ostras frescas fines de claire, traídas directamente desde Marennes d'Oléron, hasta bikinis elaborados con sus quesos– o asistir a otros eventos como catas de vino y queso.