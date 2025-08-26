El Gran Circo Acrobático Chino vuelve a Gran Vía

El Gran Circo Acrobático de China regresa a la cartelera madrileña con una de sus producciones más impactantes. La famosísima y prestigiosa compañía, que estará en Madrid desde este miércoles al 7 de septiembre en el Teatro Gran Vía, trae un espectáculo único en el mundo, con más de 33 artistas en escena, muchos de ellos medallistas olímpicos, y algunos procedentes del Circo del Sol.

Formados en las mejores academias de acrobacia de Pekín y Shanghái, con una trayectoria que los ha llevado a giras internacionales por Europa, América y Oceanía, cosechando premios en festivales como el de Montecarlo o el Festival Mundial de Circo de París, estos especialistas circenses vuelven a la ciudad con una función multidisciplinar que combina acrobacia, danza, teatro físico y narración visual, dirigida a todos los públicos.

«El show invita al público a un viaje junto al protagonista, un niño soñador que entra en un mundo desconocido de fantasía en el que descubre a una hermosa hada fénix que puede volar sobre el mar», explican los directores de la compañía. «El niño sucumbe ante esta maravilla visual, sintiéndose atraído por la belleza del personaje. Prendado de su belleza, trata de alcanzarla, pero al saltar, cae en el océano y se hunde. Ella consigue salvarlo y lo invita a volar hacia el cálido sol, y de su mano conocerá el maravilloso mundo Marino. A través de esta premisa onírica, se desarrolla un relato sin palabras que explora temas como la valentía, el amor, el sacrificio y la esperanza».

Así se desencadena esta historia, capaz de atraer a todos los públicos, y en especial al más familiar, que traslada a los asistentes a un universo donde la magia está en todas partes, contada a través de la danza, la expresividad de los y las artistas participantes, entre la espectacularidad y el minimalismo, con malabares, acrobacias, coreografías al ritmo de la música de aires orientales y el colorido de los trajes y de las luces. Y es que el Gran Circo Acrobático de China no es solo una propuesta visual: es un despliegue de técnica y disciplina en el que cada número está ejecutado por artistas de primer nivel, formados en las escuelas de acrobacia más exigentes del país asiático, capaces de realizar equilibrios imposibles, saltos sincronizados, vuelos acrobáticos y coreografías de precisión milimétrica.

A todo ello se suma una escenografía dinámica, apoyada en proyecciones digitales, iluminación envolvente y una cuidada dirección artística que convierte cada escena en un cuadro en movimiento. La música, que va desde lo tradicional hasta lo contemporáneo, acompaña cada momento del viaje con sensibilidad y dramatismo.

«Este espectáculo se diferencia de otros shows de acrobacias por el hilo argumental, la puesta en escena, y sobre todo la producción y el vestuario. Llevamos más de 2000 trajes diferentes todos hechos a mano y de seda. También destaca por la producción técnica, con 16 técnicos y múltiples elementos en el escenario», ha explicado el productor de este espectáculo, Álvaro Mouriz, que añade: «Durante 135 minutos se podrá disfrutar de un colorido espectáculo con dieciocho programas, divididos en dos partes y cuatro actos. La cultura estará muy presente y la belleza de los números interpretados será de lo más intensa».

El Gran Circo Acrobático de China, dirigido y creado por la compañía mundialmente famosa Hunan Acrobatics Art Theatre, ha sido galardonado con el Fondo Nacional de Arte y el 1º Premio Especial Tian Han del Festival del Arte de China en el año 2015. Desde entonces ha obtenido hasta 30 premios y galardones en varios concursos internacionales.

DATOS ÚTILES

Teatro Gran Vía (Gran Vía, 66), del 27 de agosto al 7 de septiembre

Horario: De miércoles a viernes a las 20h; sábados a las 17h y 20h y domingos a las 17h. Días 4 y 5 de septiembre a las 21h.

Precio: Desde 38 euros.