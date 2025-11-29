Golpe al 'banquero' del narcotráfico, que enviaba millones de euros de la droga desde su chalé de Rivas

La Udyco Central de la Policía Nacional, especializada en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, ha desmantelado una 'entidad bancaria' que se dedicaba a recibir y reenviar dinero procedente del narcotráfico a cárteles de la droga. Es un tipo de blanqueo ... de capitales conocido como 'hawalla', que puede resumirse en el reparto de esos beneficios a sus 'propietarios' con entregas en mano a cambio de un porcentaje.

La operación Gambito empezó en mayo, cuando los agentes localizaronn un chalé adosado en la zona de urbanizaciones de Rivas Vaciamadrid donde se almacenaba muchísimo dinero, explican a ABC fuentes del caso. Hay 16 detenidos de esta célula de financiación ilegal, entre ellas su cabecilla, el cambista, de los que seis han ingresado en prisión provisional.

Fundamentalmente, lo que hacían era que recibían el efectivo generado por narcos a nivel internacional para que el 'hallawadar' se lo reenviara, mediante su red de empleados, quienes se lo devolvían en mano realizando viajes. Es una manera de introducir esas ganancias ilícitas en el circuito legal o para reinvertir las ganancias en comprar nuevas partidas de droga.

Las transferencias físicas las practicaban a diario, de un país a otro, lo que puede hacer una idea de los montantes que manejaba esta suerte de entidad bancaria para el narco. Las operaciones se llevaban a cabo desde la casa de Rivas, aunque el líder contaba con una red de cambistas por media España. De hecho, residían en la vivienda del municipio madrileño.

Los grandes cárteles utilizan esta figura de la 'hawalla' para dificultar que la Policía siga el rastro del dinero, aunque tengan que perder esa parte en forma de comisión para el 'banquero', al trasladarse los empleados a otros puntos nacionales para devolverles las ganancias.

De este modo, el ejército del 'hallawadar' recorría cientos de kilómetros a diario, en viajes de ida y vuelta en el mismo día, solamente para hacer las entregas de dinero, transportando los billetes precintados y escondidos en compartimentos ocultos (caletas) que tenían instaladas en vehículos.

La primera semana de noviembre, la Policía Nacional llevó a cabo la explotación operativa, mediante la entrada y registro de ocho inmuebles en Madrid (4), Huelva (2), Guadalajara y Málaga. Los agentes han intervenido más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos de 9mm y ocho vehículos de alta gama.

Durante la investigación han sido detenidas 16 personas en Madrid (8), Huelva (3), Guadalajara (2), Málaga, Barcelona y Valencia relacionadas con los hechos investigados, ingresando seis de ellas en prisión provisional.