Suscribete a
ABC Premium

Golpe al 'banquero' del narcotráfico, que enviaba millones de euros de la droga desde su chalé de Rivas

La Udyco Central desmantela una red de 16 cambistas, que ayudaban a blanquear millones de cárteles de la droga internacional a cambio de una comisión por el método de la 'hawalla'

Hawala, el atajo con el que los oligarcas rusos burlan el bloqueo económico

El grupo de intervención de la Policía Nacional irrumpe en la vivienda de Rivas
El grupo de intervención de la Policía Nacional irrumpe en la vivienda de Rivas ABC
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Udyco Central de la Policía Nacional, especializada en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, ha desmantelado una 'entidad bancaria' que se dedicaba a recibir y reenviar dinero procedente del narcotráfico a cárteles de la droga. Es un tipo de blanqueo ... de capitales conocido como 'hawalla', que puede resumirse en el reparto de esos beneficios a sus 'propietarios' con entregas en mano a cambio de un porcentaje.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app